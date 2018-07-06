دولي

كم عدد الطائرات بدون طيار في حوزة الجيش الروسي؟

كم عدد الطائرات بدون طيار في حوزة الجيش الروسي؟
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مدير قسم بناء وتطوير منظومة استخدام الطائرات بدون طيار في هيئة الأركان الروسية، اللواء ألكسندر نوفيكوف، أن بحوزة الجيش الروسي حاليا أكثر من 1.9 ألف طائرة بدون طيار.

وقال نوفيكوف في حديث أدلى به لصحيفة "كراسنايا زفيزدا" الروسية: "تم في القوات المسلحة تشكيل وحدات عسكرية ووحدات الطائرات بدون طيار التي انضمت إلى القوات الخاصة في القوات المسلحة الروسية. وتزود هذه القوات بأكثر من 1900 طائرة بدون طيار. كما تم استخدام خدمات الطائرات بدون طيار في أركان المناطق والتشكيلات والوحدات العسكرية".

وأكد نوفيكوف أن الطائرات بدون طيار التي بدأت بالانضمام إلى القوات العسكرية اعتبارا من عام 2013 أسهمت في زيادة قدرات الجيش الروسي في الاستطلاع الجوي، مضيفا أن الدرونات تستخدم الآن في التدريب القتالي والعملياتي لتنفيذ مهمات مختلفة بطريقة أكثر فعالية.

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