شاهد: عزيز دويك يوجه رسالة للرئيس ويؤكد: لا أرغب بالرئاسة والشعب الفلسطيني رئيس نفسه

وجّه رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د. عزيز دويك، رسالة إلى الرئيس محمود عباس ، داعيًا إياه للإجتماع مع كل ألوان الطيف الفلسطيني؛ لمعالجة الحالة الفلسطينية الراهنة.





وقال دويك في لقاءْ عبر قناة القدس نشرت صباح الجمعة جزءًا منه، وسيبث كاملًا مساء اليوم : "أتوجه إلى القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس أبو مازن، طالبًا فعلًا أن نجلس مع كل ألوان الطيف السياسي الفلسطيني؛ من أجل دراسة الحالة الفلسطينية، تشخيصًا ومعالجة".





وشدد على ضرورة ذلك "من أجل أن نصل إلى ما يجب أن يكون من الوقوف في وجه "صفقة القرن" وما يحاك ضد أبناء شعبنا، ولم البيت الفلسطيني، وهذا الشغف في مكان واحد وبقرار واحد".





وأضاف رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني : "نحن لسنا باحثين عن المناصب، أنا لا أقول في يوم من الأيام إني أرغب في أن أكون رئيسًا لهذا الشعب، إنما أرغب في أن يكون الشعب الفلسطيني رئيس نفسه؛ كي يدافع عن قضيته ويدفع ويدرع عنها خطر ما يراد لهذا الشعب والوطن والقدس، ولهذه المستوطنات".





وتابع دويك : "القدس هي قدسنا وأرضنا الخالدة، كانت وستبقى، وهي الآن بأهلها قدس فلسطين والعرب والمسلمين".













رام الله - دنيا الوطن