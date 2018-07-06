لاجئون سوريون يضرمون حريقا ثانيا على الحدود الأردنية السورية

أفاد مصدر عسكري أردني بأن نازحين سوريين أضرموا حريقا ثانيا شرقي المنطقة الحرة الأردنية السورية على الحدود بين البلدين.





وقال المصدر العسكري للصحفيين مساء الخميس، إن النازحين "افتعلوا الحريق للمرة الثانية بهدف إحداث فوضى تبرر دخولهم الأراضي الأردنية".





وأشار إلى أن الحريق هو الثاني بعد حريق أشعل مساء أمس في مصنع للكبريت في أقصى شرقي المنطقة الحرة، في محاولة لخلق الفوضى على الحدود.





ونفى مصدر عسكري أردني آخر صحة الأنباء التي تحدثت عن أن الحريق الأول قد نجم عن قصف روسي للمنطقة.

رام الله - دنيا الوطن