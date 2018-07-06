عربي

المتحرش بالأطفال "طمبق" في قبضة العدالة بالسعودية

المتحرش بالأطفال "طمبق" في قبضة العدالة بالسعودية
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وسائل إعلام سعودية عن مصادر مطلعة، أن الأجهزة الأمنية نجحت في القبض على الشاب المسمى "طمبق"، المتهم باستغلال الأطفال جنسيا عبر ألعاب "بلاي ستيشن".

وأفادت صحيفة "سبق" الإلكترونية بأن القبض على هذا المتهم جاء بناء على  تعليمات وجهها النائب العام سعود المعجب، قضت بالتحقيق معه، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وأوضحت الصحيفة أن هذا الشاب "اتهم بالتحرش بالأطفال، وتم تداول مقاطع فيديو تظهر استغلاله للأطفال جنسيا مستخدما ألعاب البلاي ستيشن".

وأفاد مصدر في النيابة العامة السعودية، بأن هذه الخطوة جاءت "انطلاقا من الدور الذي تضطلع به النيابة العامة في حماية المجتمع ومساءلة من يتجاوز الأنظمة وإحالته للقضاء لينال جزاءه، وإيمانا ويقينا منها لما أنيط بها من الحق بتحريك الدعوى الجزائية تجاه أي كان إذا ثبت وجود شبهة جنائية".

ولفتت صحيفة "سبق" إلى أن النيابة العامة في المملكة "نشطت مؤخرا برصد جميع التجاوزات وملاحقة أصحابها، حفاظا على أمن المجتمع وسلامة أفراده من أصحاب بعض التجاوزات".

وأشارت الصحيفة إلى أن المادة السادسة من القانون السعودي الخاص بمكافحة جريمة التحرش "تنص على أنه ‏إذا كان المجني عليه في جريمة التحرش طفلا، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، ‏فيعاقب الجاني بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال".

أخبار ذات صلة

بغداد تعاني أزمة خدمية حادة.. وإيران زادت الطين بلّة

بغداد تعاني أزمة خدمية حادة.. وإيران زادت الطين بلّة

لاجئون سوريون يضرمون حريقا ثانيا على الحدود الأردنية السورية

لاجئون سوريون يضرمون حريقا ثانيا على الحدود الأردنية السورية

المغرب ينفي أي علاقة له بإسرائيل

المغرب ينفي أي علاقة له بإسرائيل

القبض على شخصين أحرقا سيارة سيدة سعودية

القبض على شخصين أحرقا سيارة سيدة سعودية

مقتل أمريكيين في هجوم لتنظيم الدولة بدير الزور السورية

مقتل أمريكيين في هجوم لتنظيم الدولة بدير الزور السورية

الصفدي: الأردن ستتعامل مع أي صفقة سلام على أساس حل الدولتين

الصفدي: الأردن ستتعامل مع أي صفقة سلام على أساس حل الدولتين

سعوديون يدعون لعدم تسديد فواتير الكهرباء

سعوديون يدعون لعدم تسديد فواتير الكهرباء

الولايات المتحدة تتعهد بإخراج السودان من لائحة الإرهاب

الولايات المتحدة تتعهد بإخراج السودان من لائحة الإرهاب

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ سوريا

صواريخ سوريا

شؤون فلسطينية

فتح توجه تحية للمتضامن السويدي بنجامين

فتح توجه تحية للمتضامن السويدي بنجامين

المغرب يقدم 120 منحة دراسية لفلسطين

المغرب يقدم 120 منحة دراسية لفلسطين

استعدادات في &#34;الخان الأحمر&#34; لإقامة صلاة جمعة حاشدة تضامنا مع الأهالي

استعدادات في "الخان الأحمر" لإقامة صلاة جمعة حاشدة تضامنا مع الأهالي

العملات: الدولار يواصل ارتفاعه أمام الشيكل الاسرائيلي

العملات: الدولار يواصل ارتفاعه أمام الشيكل الاسرائيلي

الطقس: الحرارة أعلى معدلها السنوي حتى الإثنين

الطقس: الحرارة أعلى معدلها السنوي حتى الإثنين

رفض دولي واسع لقرار الاحتلال هدم &#34;الخان الأحمر&#34; في القدس

رفض دولي واسع لقرار الاحتلال هدم "الخان الأحمر" في القدس

أبو دياك وعطا الله يوقعان مذكرة تعاون لضمان الحقوق وتعزيز سيادة القانون

أبو دياك وعطا الله يوقعان مذكرة تعاون لضمان الحقوق وتعزيز سيادة القانون

أمين سر فتح بالقدس: الاحتلال يهدم الخان الأحمر تمهيدًا لإقرار صفقة القرن

أمين سر فتح بالقدس: الاحتلال يهدم الخان الأحمر تمهيدًا لإقرار صفقة القرن

منوعات

بعد نقله للمستشفى.. شقيق حسين الجسمي يحسم خبر إصابته بالشلل

بعد نقله للمستشفى.. شقيق حسين الجسمي يحسم خبر إصابته بالشلل

طليقة توفيق عكاشة تسخر من زواجه من حياة الدرديري بصورة وكلام لاذع

طليقة توفيق عكاشة تسخر من زواجه من حياة الدرديري بصورة وكلام لاذع

أنباء عن انفصال وائل كفوري عن زوجته

أنباء عن انفصال وائل كفوري عن زوجته

أجر راغب علامة الصادم في &#34;مهرجان إفران&#34; يثير غضب المغاربة

أجر راغب علامة الصادم في "مهرجان إفران" يثير غضب المغاربة

MBC تُحرج الإعلامية علياء الشمري وتمنعها من الظهور بهذه الملابس

MBC تُحرج الإعلامية علياء الشمري وتمنعها من الظهور بهذه الملابس

مغني مغربي يثير الجدل بعدما جهر بمثليته بصورة

مغني مغربي يثير الجدل بعدما جهر بمثليته بصورة

شاهد الصور الأولى لتوفيق عكاشة وحياة الدرديري في شهر العسل

شاهد الصور الأولى لتوفيق عكاشة وحياة الدرديري في شهر العسل

مودل روز تُثير الصدمة: طلبوا صوري العارية من دكتورة التجميل

مودل روز تُثير الصدمة: طلبوا صوري العارية من دكتورة التجميل

ما فعلته حلا الترك بشكلها يصدم الجميع مجدداً

ما فعلته حلا الترك بشكلها يصدم الجميع مجدداً

تدهور الحالة الصحية لهياتم بعد علمها بإصابتها بالسرطان

تدهور الحالة الصحية لهياتم بعد علمها بإصابتها بالسرطان

عربي

بغداد تعاني أزمة خدمية حادة.. وإيران زادت الطين بلّة

بغداد تعاني أزمة خدمية حادة.. وإيران زادت الطين بلّة

لاجئون سوريون يضرمون حريقا ثانيا على الحدود الأردنية السورية

لاجئون سوريون يضرمون حريقا ثانيا على الحدود الأردنية السورية

المتحرش بالأطفال &#34;طمبق&#34; في قبضة العدالة بالسعودية

المتحرش بالأطفال "طمبق" في قبضة العدالة بالسعودية

القبض على شخصين أحرقا سيارة سيدة سعودية

القبض على شخصين أحرقا سيارة سيدة سعودية