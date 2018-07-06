المتحرش بالأطفال "طمبق" في قبضة العدالة بالسعودية

نقلت وسائل إعلام سعودية عن مصادر مطلعة، أن الأجهزة الأمنية نجحت في القبض على الشاب المسمى "طمبق"، المتهم باستغلال الأطفال جنسيا عبر ألعاب "بلاي ستيشن".





وأفادت صحيفة "سبق" الإلكترونية بأن القبض على هذا المتهم جاء بناء على تعليمات وجهها النائب العام سعود المعجب، قضت بالتحقيق معه، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.





وأوضحت الصحيفة أن هذا الشاب "اتهم بالتحرش بالأطفال، وتم تداول مقاطع فيديو تظهر استغلاله للأطفال جنسيا مستخدما ألعاب البلاي ستيشن".





وأفاد مصدر في النيابة العامة السعودية، بأن هذه الخطوة جاءت "انطلاقا من الدور الذي تضطلع به النيابة العامة في حماية المجتمع ومساءلة من يتجاوز الأنظمة وإحالته للقضاء لينال جزاءه، وإيمانا ويقينا منها لما أنيط بها من الحق بتحريك الدعوى الجزائية تجاه أي كان إذا ثبت وجود شبهة جنائية".





ولفتت صحيفة "سبق" إلى أن النيابة العامة في المملكة "نشطت مؤخرا برصد جميع التجاوزات وملاحقة أصحابها، حفاظا على أمن المجتمع وسلامة أفراده من أصحاب بعض التجاوزات".





وأشارت الصحيفة إلى أن المادة السادسة من القانون السعودي الخاص بمكافحة جريمة التحرش "تنص على أنه ‏إذا كان المجني عليه في جريمة التحرش طفلا، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، ‏فيعاقب الجاني بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال".

رام الله - دنيا الوطن