هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: انتزاع أمر احترازي بوقف هدم تجمع الخان الاحمر

رام الله - دنيا الوطننجح محامو هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مساء اليوم الخميس، في الحصول على امر احترازي من المحكمة العليا الاسرائيلية بوقف هدم تجمع الخان الاحمر البدوي شرقي مدينة القدس المحتلة حتى الـ11 من الجاري لحين رد ما تسمى الادارة المدنية الاسرائيلية حول اسباب رفضها ترخيص التجمع.وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف بعد صدور القرار ان "العليا الاسرائيلية" اصدرت امرا احترازيا بوقف هدم التجمع، مشيرا الى ان الهيئة عملت بشكل حثيث خلال الايام الماضية على اعداد مخطط هيكلي للتجمع لترخيصه، ومن ثم قام محامو الهيئة بتقديم المخطط الهيكلي الى ما تسمى الادارة المدنية لترخيص التجمع الا ان الاخيرة رفضت ذلك، ما دفع الهيئة الى تقديم التماس الى "العليا الاسرائيلية" لإصدار امر احترازي بوقف هدم التجمع لحين الحصول على رد من الادارة المدنية تبين فيه اسباب رفضها ترخيص التجمع.وعبر عساف عن امله بان يصدر القرار النهائي في ال11 من الجاري بوقف هدم تجمع الخان الاحمر.واكد عساف استمرار الاعتصام في التجمع، واقامة صلاة الجمعة غدا هناك بمشاركة مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، وقال "مستمرون هنا حتى صدور القرار النهائي ".