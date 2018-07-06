شؤون فلسطينية

إدارة معبر رفح: الجمعة والسبت إجازة رسمية بالمعبر

إدارة معبر رفح: الجمعة والسبت إجازة رسمية بالمعبر
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت إدارة معبر رفح البري، امس الخميس، أن أيام الجمعة والسبت من كل اسبوع ستكون عطلة رسمية سيغلق فيها معبر رفح البري بالاتجاهين أمام حركة المسافرين والقادمين.

وطالبت ادارة المعبر المواطنين بالتقيد بهذا القرار، الذي يبدأ العمل به اليوم الجمعة بحسب ما أوردته صحيفة "القدس" المحلية.

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