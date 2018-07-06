الطقس: الحرارة أعلى معدلها السنوي حتى الإثنين

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن يكون الجو اليوم الجمعة حاراً نسبياً الى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.





هذه الليلة تكون الأجواء صافية ودافئة في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.





كما يكون الجو يوم غد السبت حاراً نسبياً إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.





وتنبأت الأرصاد أن يكون الجو يوم الأحد المقبل حاراً إلى شديد الحرارة، حيث يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبحح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.





يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

رام الله - دنيا الوطن