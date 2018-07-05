شؤون فلسطينية

أمين سر فتح بالقدس: الاحتلال يهدم الخان الأحمر تمهيدًا لإقرار صفقة القرن

أمين سر فتح بالقدس: الاحتلال يهدم الخان الأحمر تمهيدًا لإقرار صفقة القرن
رام الله - دنيا الوطن
علّق أمين سر حركة فتح في القدس، عدنان غيث، على اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة الخان الأحمر والاعتداء على أهالي المنطقة، قائلاً: "هذا المَشهد الإجرامي وهذه الهجمة البربرية على مواطنين عزل من السلاح ومن كل شئ، وَاجهوا هذه الآلات الإسرائيلية الهَمجية بصدورهم العارية".

وأضاف غيث: "إنَّ هناك قرارًا إسرائيليًا جَائرًا من قبل القضاء الإسرائيلي بهدم هذا التجمع الذي يتكون من 35 عائلة ويقطن به أكثر من 150 مواطنًا، وبالتالي هذا القرار سيهجر هذه العائلات التي تعيش في هذه المنازل المتواضعة من جدران وأخشاب لصالح التوسع الاستيطاني وكذلك لامتداد المستوطنات وعزل شمال الضفة عن جنوبها ولعزل محافظة القدس عن باقي محافظات الضفة الغربية، وتمهيدًا لإقرار صفقة القرن عنوة على الشعب الفلسطيني".

وفرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حصارًا على تجمع الخان الأحمر شرقي القدس، وقامت بطرد النشطاء والمتضامنين.


 

أخبار ذات صلة

رفض دولي واسع لقرار الاحتلال هدم &#34;الخان الأحمر&#34; في القدس

رفض دولي واسع لقرار الاحتلال هدم "الخان الأحمر" في القدس

أبو دياك وعطا الله يوقعان مذكرة تعاون لضمان الحقوق وتعزيز سيادة القانون

أبو دياك وعطا الله يوقعان مذكرة تعاون لضمان الحقوق وتعزيز سيادة القانون

العالول يبحث مع وفد من الإغاثة الكاثوليكية الأزمة المالية

العالول يبحث مع وفد من الإغاثة الكاثوليكية الأزمة المالية

القدس الدولية: تهجير أهالي خان الأحمر جريمة تمهد لتهجير أحياء مقدسية أخرى

القدس الدولية: تهجير أهالي خان الأحمر جريمة تمهد لتهجير أحياء مقدسية أخرى

الخارجية: إدارة ترامب ترعى التهويد والتوسع الاستيطاني بدلا من رعايتها للسلام

الخارجية: إدارة ترامب ترعى التهويد والتوسع الاستيطاني بدلا من رعايتها للسلام

حريق كبير بالقدس يتسبب في إجلاء مستوطنين

حريق كبير بالقدس يتسبب في إجلاء مستوطنين

ما هي آلية اقتحام أعضاء الكنيست للمسجد الأقصى؟

ما هي آلية اقتحام أعضاء الكنيست للمسجد الأقصى؟

القرعاوي: ما يرتكبه الاحتلال في (الخان الأحمر) يرقى لجريمة حرب

القرعاوي: ما يرتكبه الاحتلال في (الخان الأحمر) يرقى لجريمة حرب

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ سوريا

صواريخ سوريا

شؤون فلسطينية

رفض دولي واسع لقرار الاحتلال هدم &#34;الخان الأحمر&#34; في القدس

رفض دولي واسع لقرار الاحتلال هدم "الخان الأحمر" في القدس

أبو دياك وعطا الله يوقعان مذكرة تعاون لضمان الحقوق وتعزيز سيادة القانون

أبو دياك وعطا الله يوقعان مذكرة تعاون لضمان الحقوق وتعزيز سيادة القانون

أمين سر فتح بالقدس: الاحتلال يهدم الخان الأحمر تمهيدًا لإقرار صفقة القرن

أمين سر فتح بالقدس: الاحتلال يهدم الخان الأحمر تمهيدًا لإقرار صفقة القرن

العالول يبحث مع وفد من الإغاثة الكاثوليكية الأزمة المالية

العالول يبحث مع وفد من الإغاثة الكاثوليكية الأزمة المالية

القدس الدولية: تهجير أهالي خان الأحمر جريمة تمهد لتهجير أحياء مقدسية أخرى

القدس الدولية: تهجير أهالي خان الأحمر جريمة تمهد لتهجير أحياء مقدسية أخرى

الخارجية: إدارة ترامب ترعى التهويد والتوسع الاستيطاني بدلا من رعايتها للسلام

الخارجية: إدارة ترامب ترعى التهويد والتوسع الاستيطاني بدلا من رعايتها للسلام

حريق كبير بالقدس يتسبب في إجلاء مستوطنين

حريق كبير بالقدس يتسبب في إجلاء مستوطنين

القرعاوي: ما يرتكبه الاحتلال في (الخان الأحمر) يرقى لجريمة حرب

القرعاوي: ما يرتكبه الاحتلال في (الخان الأحمر) يرقى لجريمة حرب

منوعات

التحقيق مع ممثلة تركية أساءت لسكان المدينة المنورة بطريقة صادمة

التحقيق مع ممثلة تركية أساءت لسكان المدينة المنورة بطريقة صادمة

معلومات صادمة حول زوج سمية الخشاب السابق قبل أحمد سعد

معلومات صادمة حول زوج سمية الخشاب السابق قبل أحمد سعد

هل استيقظ حقاً بعد دفنه ولم ينجده أحد؟..معلومات لا تعرفها عن صلاح قابيل

هل استيقظ حقاً بعد دفنه ولم ينجده أحد؟..معلومات لا تعرفها عن صلاح قابيل

ابنة علي الحجار تفتح النار على محمد رمضان: &#34; أبويا مبيغرش منك&#34;

ابنة علي الحجار تفتح النار على محمد رمضان: " أبويا مبيغرش منك"

فيديو: من جديد.. شيرين عبد الوهّاب الى التمثيل

فيديو: من جديد.. شيرين عبد الوهّاب الى التمثيل

انتحار ابن تينا تيرنر الأكبر.. والتفاصيل مُثيرة

انتحار ابن تينا تيرنر الأكبر.. والتفاصيل مُثيرة

فيديو: ماذا قال خبير التجميل Bouba عن الفنانة أحلام؟

فيديو: ماذا قال خبير التجميل Bouba عن الفنانة أحلام؟

شاهد..نانسي عجرم &#34;قرفانة&#34; من أهل المغرب.. وأحلام &#34; تقصف جبهتها&#34;

شاهد..نانسي عجرم "قرفانة" من أهل المغرب.. وأحلام " تقصف جبهتها"

استعانت بالشرطة حين نشرت الصورة بالخطأ.. مريم حسين تكشف عن وجه ابنتها

استعانت بالشرطة حين نشرت الصورة بالخطأ.. مريم حسين تكشف عن وجه ابنتها

صور: ياسمين صبري تخطف الأنظار بفستان زفافها الفخم

صور: ياسمين صبري تخطف الأنظار بفستان زفافها الفخم

عربي

القبض على شخصين أحرقا سيارة سيدة سعودية

القبض على شخصين أحرقا سيارة سيدة سعودية

مقتل أمريكيين في هجوم لتنظيم الدولة بدير الزور السورية

مقتل أمريكيين في هجوم لتنظيم الدولة بدير الزور السورية

الصفدي: الأردن ستتعامل مع أي صفقة سلام على أساس حل الدولتين

الصفدي: الأردن ستتعامل مع أي صفقة سلام على أساس حل الدولتين

سعوديون يدعون لعدم تسديد فواتير الكهرباء

سعوديون يدعون لعدم تسديد فواتير الكهرباء