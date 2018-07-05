أمين سر فتح بالقدس: الاحتلال يهدم الخان الأحمر تمهيدًا لإقرار صفقة القرن

رام الله - دنيا الوطنعلّق أمين سر حركة فتح في القدس، عدنان غيث، على اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة الخان الأحمر والاعتداء على أهالي المنطقة، قائلاً: "هذا المَشهد الإجرامي وهذه الهجمة البربرية على مواطنين عزل من السلاح ومن كل شئ، وَاجهوا هذه الآلات الإسرائيلية الهَمجية بصدورهم العارية".وأضاف غيث: "إنَّ هناك قرارًا إسرائيليًا جَائرًا من قبل القضاء الإسرائيلي بهدم هذا التجمع الذي يتكون من 35 عائلة ويقطن به أكثر من 150 مواطنًا، وبالتالي هذا القرار سيهجر هذه العائلات التي تعيش في هذه المنازل المتواضعة من جدران وأخشاب لصالح التوسع الاستيطاني وكذلك لامتداد المستوطنات وعزل شمال الضفة عن جنوبها ولعزل محافظة القدس عن باقي محافظات الضفة الغربية، وتمهيدًا لإقرار صفقة القرن عنوة على الشعب الفلسطيني".وفرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حصارًا على تجمع الخان الأحمر شرقي القدس، وقامت بطرد النشطاء والمتضامنين.