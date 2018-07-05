العالول يبحث مع وفد من الإغاثة الكاثوليكية الأزمة المالية

رام الله - دنيا الوطنبحث محمود العالول ابو جهاد نائب رئيس حركة فتح اليوم مع هيلاري ديوز مدير خدمات الاغاثة الكاثوليكية الأزمة المالية التي تتعرض لها الاغاثة الكاثوليكية نتيجة قرارات ترامبواستمع العالول من الوفد لاهم ما يقدموه من مساعدات لابناء شعبنا وتأثر هذه الخدمات وتراجعها بسبب قرارات ترامبوقالت ديوز: "ان الوضع الإنساني في قطاع غزة سيّء جدا بعد قرارات ترامب التي استهدفت تقليص التمويل المقدم للوكالة".وشرحت طبيعة عمل الاغاثة في فلسطين وتحديدا القدس وغزة و صعوبات العمل بسبب الأزمة المالية.ورافق هيلاري في زيارتها عيس علان مدير المشاريع و الياس قريطم مدير العمليات.