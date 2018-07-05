حريق كبير بالقدس يتسبب في إجلاء مستوطنين

رام الله - دنيا الوطنتسبب اندلاع حريق كبير في مستوطنة (بيت مائير) بالقرب من مدينة القدس، في إجلاء مستوطنيها بعد تدخل قوات الإطفاء والشرطة الإسرائيليتين.ذكرت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، مساء اليوم، الخميس، 5 تموز/يوليو، أن حريقا كبيرا اندلع في مستوطنة قريبة من مدينة القدس، تسمى (بيت مائير)، تسبب في إجلاء مستوطنيها بعد تدخل سريع من قوات المطافىء والشرطة الإسرائيليتين، ووصول طائرات الإطفاء إلى المستوطنة للمساعدة في الإطفاء الكبير.وأفادت الصحيفة الإسرائيلية بأن قوات الإطفاء تعمل، في الوقت الراهن، على إجلاء مستوطني مستوطنة (بيت مائير) المحاذية لبيت شيميش، وأن كثر من 20 طاقما و10 طائرات إطفاء أجلت الخط الأول من منازل المستوطنة تخوفا من انتشار الحريق الكبير، على أن يتم نقلهم إلى مستوطنة بيت شيميش، القريبة من مدينة القدس، والتي تقع في نطاقها المحلي.