ما هي آلية اقتحام أعضاء الكنيست للمسجد الأقصى؟

رام الله - دنيا الوطنعَقِبَ قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السماح لأعضاء الكنيست باقتحام المسجد الأقصى، وزّع مسؤول الأمن في الكنيست الإسرائيلي، وثيقة تعليمات للأعضاء بشأن اقتحام المسجد.ووفقاً للقناة العبرية السابعة، فإن رئيس الكنيست بولي إدلشتاين الذي أمر بتوزيع الوثيقة، أكد أنه يحق لأعضاء الكنيست مثل أي مواطن إسرائيلي دخول الحرم القدسي.وتنص التعليمات أن على عضو الكنيست الذي يرغب باقتحام الأقصى، تقديم طلب مسبق بـ 24 ساعة، كما يمنع عليه إلقاء الخطب والتصريحات والاحتكاك بعرب أو إسرائيليين، بحسب ما جاء على موقع (القدس العربي).