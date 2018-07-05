الجيش ينشر بطاريات القبة الحديدية على حدود قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأفاد الجيش الإسرائيلي مساء اليوم، بأنه نشر عدداً من بطاريات القبة الحديدية في مستوطنات غلاف غزة، على الحدود مع القطاع، وذلك بناء على تقديرات الموقف الجديدة.وقد أوضح المتحدث باسم الجيش في الإعلان الذي نشره بأنهم على جهوزية كاملة لمواجهة العديد من السيناريوهات المختلفة بما في ذلك منع انتهاك السيادة الإسرائيلية، بحسب ما جاء على موقع (عكا).وقد اندلعت منذ ساعات صباح اليوم، العديد من الحرائق في غلاف غزة، حيث كان من أكبرها الحريق الذي اندلع في مستودع (شكما) القريب من كيبوتس (زيكيم) شمال قطاع غزة، وظهرت قوات الإطفائية الإسرائيلية غير قادرة على إخماد ذلك الحريق، بالرغم من تدخل طائرات الإطفاء والمعدات الهندسية الأخرى لإطفاء الحريق.