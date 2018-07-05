القرعاوي: ما يرتكبه الاحتلال في (الخان الأحمر) يرقى لجريمة حرب



وشدد القرعاوي في تصريح له، على أن حصار تجمع (الخان الأحمر) وشق طريق إليه، وعمليات القمع الوحشية التي ارتكبها الاحتلال بحق الأهالي والنشطاء، يُعد دليلاً على فاشية الاحتلال وعدم اكتراثه بكل المواثيق الدولية والاتفاقات الموقعة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تضعنا كفلسطينيين أمام مسؤولية كبيرة شعبياً ورسمياً.



وقال: "وتيرة انتهاكات الاحتلال والاستيطان في الضفة باتت غير مسبوقة في ظل صمت رسمي فلسطيني مهيب، إذ بات الاحتلال يهدم ويشرد ويصادر ويوسع الاستيطان في كل لحظة، بينما يتواصل عجزنا الرسمي على أعلى مستوياته".



وأوضح النائب في التشريعي، أن ما يجري هي عملية انتقام من أبناء الشعب الفلسطيني، ترقى لجرائم حرب، ما يستوجب تدخلاً من قبل الهيئات الدولية، والأمم المتحدة لإنقاذ الشعب الفلسطيني الذي يبيت جزء منه في العراء، نتيجة هدم منازلهم مرات متتالية خاصة في منطقة (الخان الأحمر) وغيرها.



وطالب القرعاوي كافة الهيئات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني والحراكات الشبابية والفصائل والقوى العاملة لتوحيد الجهود والتصدي لمخططات الاحتلال، وذلك عبر دعم النشطاء والأهالي الذين يتصدون لآليات الاحتلال بصدورهم.



كما دعا القوى والأحزاب الفلسطينية ووسائل الإعلام المحلية والدولية لتحمل مسؤولياتها والمشاركة الواسعة في تسليط الضوء على ما يجري من تهجير لمئات العائلات الفلسطينية.



رام الله - دنيا الوطنأكد النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس في طولكرم فتحى القرعاوي، أن ما يجري من انتهاكات للاحتلال في منطقة (الخان الأحمر) البدوي، ومحاولات التهجير الجماعي الذي يتعرض له سكان المنطقة، يعد جريمة حرب تعيد للأذهان جرائم التهجير الجماعية التي ارتكبها الاحتلال بحق شعبنا.