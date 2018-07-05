شؤون فلسطينية

اشتية: لا أحد يستطيع شراء مواقفنا.. الخلاف بين حماس وفتح يُحل بالاحتكام للشعب

اشتية: لا أحد يستطيع شراء مواقفنا.. الخلاف بين حماس وفتح يُحل بالاحتكام للشعب
رام الله - دنيا الوطن
قال الدكتور محمد اشتية، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح): "إن صفقة القرن مشبوهة النوايا والمخرجات والأدوات، وإن أفكار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليست بديلة عن القانون الدولي، الذي يعترف بالحقوق الفلسطينية".

وأضاف، خلال كلمته اليوم، الخميس، في حفل تخريج الجامعة العربية الأمريكية في جنين، نيابة عن الرئيس محمود عباس وكرئيس لمجلس أمناء الجامعة: "لا أحد يستطيع شراء موقف الفلسطينيين حول القدس أو اللاجئين أو غيرها من الثوابت".

وأكد اشتية في خطابه أن القيادة ترفض وسترفض أي حلول جزئية تفضي لدولة شكلية أو بحدود مؤقتة، مشيراً إلى أن القضية الفلسطينية قضية حرية وكرامة وحق تقرير مصير لا قضية إنسانية كما تتعامل معها ما تسمى (صفقة القرن).

وأوضح، أن خيار القيادة الثابت بأن أي مفاوضات يجب أن تكون بناء على القانون الدولي، ومرجعيات واضحة مع وقف الإجراءات الاحتلالية على شعبنا، وعلى رأسها وقف الاستيطان، ووقف حصار غزة، مؤكداً أن المطلوب مؤتمر دولي مرجعيته القانون الدولي، ويفضي إلى آلية دولية لإنهاء الاحتلال.

وقال: "إن انتهاكات الاحتلال أمس في محاولة تهجير سكان منطقة (الخان الأحمر) وتدمير مساكنهم جريمة تطهير عرقي، تخالف القانون الدولي، ويجب على العالم أن لا يبقى صامتاً أمام جرائم الاحتلال المتواصلة على شعبنا في الضفة وغزة".

وأضاف: "إن ممارسات الاحتلال تعكس القناعة الإسرائيلية برفض حل الدولتين، ومحاولة فرض واقع تسيطر فيه إسرائيل على الأرض والمياه والحدود، وكل المقدرات الفلسطينية".

وأشار اشتية إلى أن إسرائيل تسرق أموالنا أيضاً من خلال قانون خصم 100 مليون شيكل شهرياً، هي قيمة ما تدفعه السلطة الوطنية لأسر الأسرى والشهداء. 

وشدد على أن أحداً لن يستطيع ثني السلطة الوطنية عن أداء واجبها تجاه ذوي الشهداء والأسرى، الذين هم ضمير الشعب.

وفي سياق منفصل، قال: إن المصالحة يجب أن تتم وأن اختلاف الرؤى بين فتح وحماس، يجب أن يُحل بالاحتكام للشعب الفلسطيني في انتخابات حرة ونزيهة تعيد الحياة الديمقراطية لمؤسساتنا.

وبالنهاية، بارك اشتية للخرجين وذويهم، ودعاهم لأن يكونوا إيجابيين، وأن يسعوا لشق طريقهم بأيديهم، وأن يبحثوا عن الفرص، ويخلقوها لا أن ينتظروها حتى تأتيهم.

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