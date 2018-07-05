شؤون فلسطينية

عشراوي تبحث مع القنصل العام البلجيكي آخر التطورات الإقليمية والعالمية

عشراوي تبحث مع القنصل العام البلجيكي آخر التطورات الإقليمية والعالمية
رام الله - دنيا الوطن
استقبلت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. حنان عشراوي، اليوم، الخميس، القنصل العام البلجيكي الجديد السيدة دانيلي هافن، وبحثت معها آخر التطورات السياسية والمستجدات على الأرض.

وفي بداية اللقاء، الذي عقد في مقر المنظمة برام الله، رحبت عشراوي بالسيدة هافن متمنية لها التوفيق والنجاح في مهمتها، كما وشكرتها على مشاركتها أبناء شعبنا الفلسطيني بالخان الأحمر في الدفاع عن أرضه وممتلكاته ومواجهة الآلة العسكرية الإسرائيلية التي تنفذ مخطط تهجير وتشريد لأهالي المنطقة، بهدف تنفيذ مخططاتها الاستيطانية غير الشرعية.

كم أكدت على أهمية الدور الذي تلعبه بلجيكا في دعم القضية الفلسطينية، بما في ذلك مواقفها المؤيدة للحق الفلسطيني في المؤسسات والهيئات الدولية، وطالبت الحكومة البلجيكية بضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية في القريب العاجل.

وناقش الطرفان أيضاً، الوضع الدولي والإقليمي والمتغيرات وآثارها على القضية الفلسطينية وعلى احتمالات صنع السلام، والتحديات الكبيرة التي تواجه العملية السياسية جراء الانتهاكات الإسرائيلية على الأرض والممارسات الأحادية المنافية لقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك مواصلتها سياسات الفصل العنصري والتهجير القسري والتطهير العرقي والتوسع الاستيطاني الاستعماري، وسرقة مقدرات وموارد وأموال الشعب الفلسطيني.

كما تم التطرق للتحركات والقرارات الأمريكية الأخيرة، والدور الذي يجب أن يلعبه الاتحاد الأوروبي لمواجهة الانتهاكات المتواصلة للقانون الدولي والدولي الإنساني، والتدخل الفعلي سياسياً لاستباق تمرير أية مخططات مشبوهة، تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وفي نهاية اللقاء، جرى التطرق للوضع الفلسطيني الداخلي وضرورة تحقيق المصالحة، وإنهاء الانقسام، وإجراء الانتخابات الشاملة، إضافة إلى بحث الواقع المأساوي في قطاع غزة، وضرورة معالجة ذلك، وفق إطار وطني جامع.

وفي وقت لاحق من اليوم التقت عشراوي قيادات نسائية تشيلية من أصل فلسطيني، تمثل قطاع سيدات الأعمال وناشطات فاعلات مجتمعياً في تشيلي، يزرن فلسطين بتنظيم من بنك فلسطين، حيث قدمت عضو اللجنة التنفيذية شرحاً مفصلاً، تطرقت خلاله لتاريخ القضية الفلسطينية والأخطار التي تحدق بها جراء الشراكة والدعم الأمريكي للاحتلال الإسرائيلي، ودور الجاليات الفلسطينية في إيصال الصورة الحقيقة، وطبيعة ما يجري على الأرض في فلسطين، ومسؤولية المسيحيين في الدفاع عن القضية والحفاظ على الهوية الوطنية، وأهمية إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة الداخلية.

 كما جرى أيضاً التطرق لدور النساء والشباب في بناء المجتمع الفلسطيني، وأهمية تعزيز الاستثمار؛ لتطوير البنى المجتمعية والاقتصادية والتنموية، وإحداث تغيير جذري يساهم في التقدم والنهوض المجتمعي.

أخبار ذات صلة

أمين سر فتح بالقدس: الاحتلال يهدم الخان الأحمر تمهيدًا لإقرار صفقة القرن

أمين سر فتح بالقدس: الاحتلال يهدم الخان الأحمر تمهيدًا لإقرار صفقة القرن

العالول يبحث مع وفد من الإغاثة الكاثوليكية الأزمة المالية

العالول يبحث مع وفد من الإغاثة الكاثوليكية الأزمة المالية

القدس الدولية: تهجير أهالي خان الأحمر جريمة تمهد لتهجير أحياء مقدسية أخرى

القدس الدولية: تهجير أهالي خان الأحمر جريمة تمهد لتهجير أحياء مقدسية أخرى

الخارجية: إدارة ترامب ترعى التهويد والتوسع الاستيطاني بدلا من رعايتها للسلام

الخارجية: إدارة ترامب ترعى التهويد والتوسع الاستيطاني بدلا من رعايتها للسلام

حريق كبير بالقدس يتسبب في إجلاء مستوطنين

حريق كبير بالقدس يتسبب في إجلاء مستوطنين

ما هي آلية اقتحام أعضاء الكنيست للمسجد الأقصى؟

ما هي آلية اقتحام أعضاء الكنيست للمسجد الأقصى؟

القرعاوي: ما يرتكبه الاحتلال في (الخان الأحمر) يرقى لجريمة حرب

القرعاوي: ما يرتكبه الاحتلال في (الخان الأحمر) يرقى لجريمة حرب

الشوبكي: المغرب يُقدم 120 منحة دراسية لطلاب فلسطين

الشوبكي: المغرب يُقدم 120 منحة دراسية لطلاب فلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ سوريا

صواريخ سوريا

شؤون فلسطينية

أمين سر فتح بالقدس: الاحتلال يهدم الخان الأحمر تمهيدًا لإقرار صفقة القرن

أمين سر فتح بالقدس: الاحتلال يهدم الخان الأحمر تمهيدًا لإقرار صفقة القرن

العالول يبحث مع وفد من الإغاثة الكاثوليكية الأزمة المالية

العالول يبحث مع وفد من الإغاثة الكاثوليكية الأزمة المالية

القدس الدولية: تهجير أهالي خان الأحمر جريمة تمهد لتهجير أحياء مقدسية أخرى

القدس الدولية: تهجير أهالي خان الأحمر جريمة تمهد لتهجير أحياء مقدسية أخرى

الخارجية: إدارة ترامب ترعى التهويد والتوسع الاستيطاني بدلا من رعايتها للسلام

الخارجية: إدارة ترامب ترعى التهويد والتوسع الاستيطاني بدلا من رعايتها للسلام

حريق كبير بالقدس يتسبب في إجلاء مستوطنين

حريق كبير بالقدس يتسبب في إجلاء مستوطنين

القرعاوي: ما يرتكبه الاحتلال في (الخان الأحمر) يرقى لجريمة حرب

القرعاوي: ما يرتكبه الاحتلال في (الخان الأحمر) يرقى لجريمة حرب

الشوبكي: المغرب يُقدم 120 منحة دراسية لطلاب فلسطين

الشوبكي: المغرب يُقدم 120 منحة دراسية لطلاب فلسطين

عشراوي تبحث مع القنصل العام البلجيكي آخر التطورات الإقليمية والعالمية

عشراوي تبحث مع القنصل العام البلجيكي آخر التطورات الإقليمية والعالمية

منوعات

التحقيق مع ممثلة تركية أساءت لسكان المدينة المنورة بطريقة صادمة

التحقيق مع ممثلة تركية أساءت لسكان المدينة المنورة بطريقة صادمة

معلومات صادمة حول زوج سمية الخشاب السابق قبل أحمد سعد

معلومات صادمة حول زوج سمية الخشاب السابق قبل أحمد سعد

هل استيقظ حقاً بعد دفنه ولم ينجده أحد؟..معلومات لا تعرفها عن صلاح قابيل

هل استيقظ حقاً بعد دفنه ولم ينجده أحد؟..معلومات لا تعرفها عن صلاح قابيل

ابنة علي الحجار تفتح النار على محمد رمضان: &#34; أبويا مبيغرش منك&#34;

ابنة علي الحجار تفتح النار على محمد رمضان: " أبويا مبيغرش منك"

فيديو: من جديد.. شيرين عبد الوهّاب الى التمثيل

فيديو: من جديد.. شيرين عبد الوهّاب الى التمثيل

انتحار ابن تينا تيرنر الأكبر.. والتفاصيل مُثيرة

انتحار ابن تينا تيرنر الأكبر.. والتفاصيل مُثيرة

فيديو: ماذا قال خبير التجميل Bouba عن الفنانة أحلام؟

فيديو: ماذا قال خبير التجميل Bouba عن الفنانة أحلام؟

شاهد..نانسي عجرم &#34;قرفانة&#34; من أهل المغرب.. وأحلام &#34; تقصف جبهتها&#34;

شاهد..نانسي عجرم "قرفانة" من أهل المغرب.. وأحلام " تقصف جبهتها"

استعانت بالشرطة حين نشرت الصورة بالخطأ.. مريم حسين تكشف عن وجه ابنتها

استعانت بالشرطة حين نشرت الصورة بالخطأ.. مريم حسين تكشف عن وجه ابنتها

صور: ياسمين صبري تخطف الأنظار بفستان زفافها الفخم

صور: ياسمين صبري تخطف الأنظار بفستان زفافها الفخم

عربي

القبض على شخصين أحرقا سيارة سيدة سعودية

القبض على شخصين أحرقا سيارة سيدة سعودية

مقتل أمريكيين في هجوم لتنظيم الدولة بدير الزور السورية

مقتل أمريكيين في هجوم لتنظيم الدولة بدير الزور السورية

الصفدي: الأردن ستتعامل مع أي صفقة سلام على أساس حل الدولتين

الصفدي: الأردن ستتعامل مع أي صفقة سلام على أساس حل الدولتين

سعوديون يدعون لعدم تسديد فواتير الكهرباء

سعوديون يدعون لعدم تسديد فواتير الكهرباء