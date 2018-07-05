شؤون فلسطينية

قيادي بفتح: دعوات لإقامة صلاة الجمعة بالخان الأحمر لتوجيه رسالتين للاحتلال

قيادي بفتح: دعوات لإقامة صلاة الجمعة بالخان الأحمر لتوجيه رسالتين للاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أعلن حاتم عبد القادر، مسؤول ملف القدس في حركة فتح، أنّ هناك دعوات لإقامة صلاة الجمعة بمنطقة الخان الأحمر لتوجيه رسالتين للاحتلال الإسرائيلي. 

وأضاف عبد القادر: "إنّنا أمام حصار شامل، وأمامَ جريمة حرب وتَطهير عرقي، تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضدَّ المواطنين الفلسطينيين في شرق القدس، خاصةً المناطق البدوية"، مضيفًا: "نحن لنْ نتخلى عن هذه الأرض".

وأضاف عبد القادر: "منذ ساعات الصباح وهناك طوق عسكري شامل على منطقة (الخان الأحمر)، حيث منعت المواطنين المَقدسيين منْ القدوم إلى هذه المنطقة، وفَرضت غَرامات على السيارات التي نَقلت المواطنين، هذا يُؤكد الأهمية الإسرائيلية في إزالة هذا التجمع، ولكن رُغم ذلك استطاع المواطنون خرق هذا الحصار والتواجد في هذا المكان، إذ هم مُصممون على مُقاومة أي عملية تقوم بها الجرافات الإسرائيلية من أجل ترحيل المواطنين"، بحسب ما جاء على قناة (الغد) الإخبارية.

وفرضت قوات الاحتلال حصارًا شاملاً على تجمع (الخان الأحمر) شرقي القدس، وقامت بطرد النشطاء والمتضامنين.

ويأتي ذلك، عقب اشتباكات بين أهالي المنطقة وقوات الاحتلال، أثناء قيام قوات الاحتلال، بتجريف الأراضي القريبة من التجمع البدوي، حيث تصدى لهم المئات من الفلسطينيين والمناصرين الأجانب، الذين اعتدت عليهم قوات الاحتلال.

 

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