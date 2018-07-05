مصرع 23 من مسلحي تنظيم الدولة بهجوم للقوات الحكومية شرقي أفغانستان

عطا الله خوجياني،

رام الله - دنيا الوطنلقي 23 عنصراً من تنظيم الدولة، بينهم قيادي مصرعهم، في هجوم نفذته القوات الحكومية على مخابئ التنظيم شرق أفغانستان.وقالالمتحدث باسم حكومة نانغرهار شرقي أفغانستان: "إن 23 مسلحاً من بينهم قيادي بارز في تنظيم الدولة، قتلوا بعد أن استهدفت قوات الحكومة مخابئ التنظيم اليوم، الخميس".وأضاف المتحدث: "إن ثلاثة مسلحين من حركة طالبان، قتلوا صباح الخميس، بينهم القيادي البارز ملا حكيم الله، فيما أصيب أربعة آخرون جراء انفجار سيارة مفخخة في منطقة خوجياني شرق أفغانستان"، فيما لم يعلق مسلحو طالبان على هذه الأنباء حتى اللحظة.كما لم يعلق تنظيم الدولة المنافس، الذي عادة ما يشتبك مع طالبان وقوات الحكومة.