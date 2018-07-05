الشرطة التركية: اعتقال 33 عنصراً في تنظيم الدولة بينهم أجانب

وقالت شرطة إسطنبول: "إن معلومات استخباراتية أشارت إلى أن المشتبه فيهم الذين تم اعتقالهم كانوا يخططون لتنفيذ هجوم في المدينة".



وقام مسلح يرتدي لباس بابا نويل بالهجوم على ملهى ليلي في إسطنبول خلال احتفالات رأس السنة في 1 كانون الثاني/يناير 2017، فقتل 39 شخصا وجرح 69 باستخدام رشاش، وتبنى تنظيم الدولة الهجوم.



وفي حزيران/يونيو 2016 شهد مطار أتاتورك في إسطنبول هجوما راح ضحيته 43 شخصا فيما جرح 239 آخرون، وقد أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن الهجوم.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت الشرطة التركية عن اعتقال 33 شخصا يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة، المتشدد، وفق ما ذكره موقع (سكاي نيوز)، اليوم الخميس.وذكرت الشرطة أن 28 شخصا من المعتقلين أجانب، وقد تم إلقاء القبض عليهم في مدينة إسطنبول، التي شهدت في الآونة الأخيرة هجمات عدة تبناها تنظيم الدولة.