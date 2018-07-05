دولي

اغتيال رجل دين سني جنوبي إيران

اغتيال رجل دين سني جنوبي إيران
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أطلق مسلحون النار على رجل دين سني في مدينة خاش جنوبي إيران فأردوه قتيلا على الفور، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وذكرت الوكالة أن رجل الدين، عبد الشكور كرد، قتل، الخميس، خارج مسجد في المدينة التابعة لإقليم بلوشستان.

وتبعد خاش حوالي 1650 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة طهران، بالقرب من الحدود مع باكستان.

وأضافت (إرنا): "إن كرد كان ناشطا في مجالات دينية وأكاديمية، وأن السلطات تحقق في الحادث".

والمنطقة التي وقع بها حادث الاغتيال كانت مسرحا لصدامات بين ميليشيات "بلوشية" وقوات الحكومة الإيرانية، كما أنها طريق رئيسي لتهريب المخدرات من قبل قطاع طرق مسلحين.

ويعيش في إيران، الدولة ذات الغالبية الشيعية، التي يبلغ عدد سكانها نحو 80 مليون نسمة، أقلية سنية يصل عددها ما بين 10 إلى 20 مليون نسمة بحسب تقديرات متفاوتة غير رسمية.

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