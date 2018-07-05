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شؤون فلسطينية

الرجوب: اجتماع للجنة المركزية الأحد المقبل برئاسة الرئيس.. وهذا ما سيبحثه

الرجوب: اجتماع للجنة المركزية الأحد المقبل برئاسة الرئيس.. وهذا ما سيبحثه
رام الله - دنيا الوطن
أعلن اللواء جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح)، أن اللجنة المركزية للحركة ستجتمع الأحد المقبل، برئاسة الرئيس محمود عباس.

وأشار الرجوب إلى أن اجتماع اللجنة المركزية سيبحث الأوضاع الداخلية، وآخر المستجدات على الصعيد السياسي، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

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