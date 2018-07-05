والدة الجندي شاؤول للسنوار: ابني آرون لديك ولا معلومات عنه فأعده لي



وقالت والدة الجندي "أرون" في رسالة مصورة، "ابني أرون لديك وليس لدي معلومات عن مصيره لا منك ولا من حكومة "إسرائيل"حياتي انعدمت منذ 20 يوليو 2014"، بحسب ما جاء على موقع (عكا).



وأضافت زهافا: "توجهت لحكومة نتنياهو بطلب إعادة ابني وها أنا أتوجه إليك بطلب مماثل أن تعيد لي ابني أرون".





رام الله - دنيا الوطنوجهت، زهافا شاؤول، والدة آرون شاؤول الجندي الإسرائيلي المحتجز لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، رسالة إلى يحيى السنوار قائد حركة حماس في القطاع.