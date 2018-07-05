سفراء دول أوروبية: هدم قرية (الخان الأحمر) سيؤدي لردة فعل عنيفة

رام الله - دنيا الوطناكد سفراء المانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واسبانيا، أن هدم قرية الخان الاحمر البدوية سيؤدي إلى ردة فعل عنيفة ضد إسرائيل.جاء ذلك، خلال لقاء جمعهم اليوم الخميس، مع عوديد يوسيف نائب مستشار الأمن القومي في مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.وبحسب القناة الـ14 الإسرائيلية، فقد أكد دبلوماسيون أوروبيون، أن سفراء الدول أعربوا عن قلقهم الشديد من هدم القرية، مطالبين السلطات الاسرائيلية بإعادة النظر في الامر.