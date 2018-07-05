شؤون فلسطينية

الافراج عن الشيخ رائد صلاح ولكن بشروط

الافراج عن الشيخ رائد صلاح ولكن بشروط
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت المحكمة الإسرائيلية اليوم الخميس، أمراً بالإفراج المشروط عن الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الاراضي الفلسطينية عام 1948.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: "إن النيابة العامة الاسرائيلية طلبت إرجاء القرار إلى حين، تقديم استئناف للمحكمة المركزية على قرار الإفراج"، بحسب ما جاء على موقع (عكا).

وأوضحت وسائل الاعلام، أن الافراج عن الشيخ مقيد بشروط، تتضمن الحبس المنزلي وعدم إجراء مقابلات صحفية والالتقاء فقط مع أقربائه من الدرجتين الأولى والثانية.

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