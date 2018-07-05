الأوقاف: تسعيرة الحج لهذا العام لحجاج المحافظات الجنوبية 2435 دينار أردني

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أن تسعيرة الحج لعام 2018م، لحجاج بيت الله الحرام في (المحافظات الجنوبية) تبلغ (2435) دينار أردني.ودعت الوزارة جميع الحجاج المقبولين للحج هذا العام والمسددين للدفعة الأولى إلى ضرورة استكمال باقي الرسوم والبالغة (1435) دينار أردني عبر فروع البنك الإسلامي الفلسطيني ابتداءً من صباح يوم الأحد القادم الموافق 8/7/2018م وحتى نهاية عمل يوم الخميس الموافق 12/7/2018م.وأكدت الوزارة أنه لن يتم قبول أية إيداعات بعد هذا التاريخ، مطالبة إياهم بدفع الرسوم مباشرة إلى البنك دون وساطة الشركات، وتسليم قسيمة الإيداع للشركة المسجل لديها، لافتة إلى أنها غير مسئولة عن أي رسوم تدفع عن طريق الشركات.وأوضحت الوزارة أنها بذلت جهودًا كبيرة لتخفيض التسعيرة وذلك للتخفيف عن أبناء شعبنا خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.وبينت أن تفاصيل سوم الحج لهذا العام موزعة على النحو التالي:بدل سكن في مكة المكرمة 505 ديناربدل سكن في المدينة المنورة 225 دينارعوائد مؤسسة الطوافة والزمامة 118 دينارأجور النقل الداخلي 71 دينارمعالجة الردين لنقل حجاج الجو من مكة المكرمة الى المشاعر 81 دينارتحسين النقل المشاعر + مكة المدينة 80 دينارالنقل للصلوات (النقل من مقر السكن إلى الحرم والعودة في مكة المكرمة) 35 دينارخدمات اضافية (في مخيمي منى وعرفات -مكيفات ووجبة ومشروبات ساخنة وباردة + مقاعد) 180 دينارأجرة النقل الجوي لحجاج الجو على الخطوط الجوية الفلسطينية (رسوم تذكرة الطيران + شاملة جميع رسوم هيئة المعابر داخل المعبر المصري) 925 دينارأجور نقل من تجمعات الحجاج الى معبر رفح والعودة (تشمل 60 شيكل رسوم المعبر الفلسطيني) 20 دينارأتعاب وخدمات مكاتب وشركات الحج 80 ديناربدل خدمات وزارة الأوقاف 80 دينارطوارئ 15 دينارفرشة منى وعرفات 5 دينارعقد الإعاشة 10 دنيارملابس احرام 5 دينار