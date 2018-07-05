الأوقاف: تسعيرة الحج لهذا العام لحجاج المحافظات الجنوبية 2435 دينار أردني
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أن تسعيرة الحج لعام 2018م، لحجاج بيت الله الحرام في (المحافظات الجنوبية) تبلغ (2435) دينار أردني.
ودعت الوزارة جميع الحجاج المقبولين للحج هذا العام والمسددين للدفعة الأولى إلى ضرورة استكمال باقي الرسوم والبالغة (1435) دينار أردني عبر فروع البنك الإسلامي الفلسطيني ابتداءً من صباح يوم الأحد القادم الموافق 8/7/2018م وحتى نهاية عمل يوم الخميس الموافق 12/7/2018م.
وأكدت الوزارة أنه لن يتم قبول أية إيداعات بعد هذا التاريخ، مطالبة إياهم بدفع الرسوم مباشرة إلى البنك دون وساطة الشركات، وتسليم قسيمة الإيداع للشركة المسجل لديها، لافتة إلى أنها غير مسئولة عن أي رسوم تدفع عن طريق الشركات.
وأوضحت الوزارة أنها بذلت جهودًا كبيرة لتخفيض التسعيرة وذلك للتخفيف عن أبناء شعبنا خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.
وبينت أن تفاصيل سوم الحج لهذا العام موزعة على النحو التالي:
بدل سكن في مكة المكرمة 505 دينار
بدل سكن في المدينة المنورة 225 دينار
عوائد مؤسسة الطوافة والزمامة 118 دينار
أجور النقل الداخلي 71 دينار
معالجة الردين لنقل حجاج الجو من مكة المكرمة الى المشاعر 81 دينار
تحسين النقل المشاعر + مكة المدينة 80 دينار
النقل للصلوات (النقل من مقر السكن إلى الحرم والعودة في مكة المكرمة) 35 دينار
خدمات اضافية (في مخيمي منى وعرفات -مكيفات ووجبة ومشروبات ساخنة وباردة + مقاعد) 180 دينار
أجرة النقل الجوي لحجاج الجو على الخطوط الجوية الفلسطينية (رسوم تذكرة الطيران + شاملة جميع رسوم هيئة المعابر داخل المعبر المصري) 925 دينار
أجور نقل من تجمعات الحجاج الى معبر رفح والعودة (تشمل 60 شيكل رسوم المعبر الفلسطيني) 20 دينار
أتعاب وخدمات مكاتب وشركات الحج 80 دينار
بدل خدمات وزارة الأوقاف 80 دينار
طوارئ 15 دينار
فرشة منى وعرفات 5 دينار
عقد الإعاشة 10 دنيار
ملابس احرام 5 دينار
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أن تسعيرة الحج لعام 2018م، لحجاج بيت الله الحرام في (المحافظات الجنوبية) تبلغ (2435) دينار أردني.
ودعت الوزارة جميع الحجاج المقبولين للحج هذا العام والمسددين للدفعة الأولى إلى ضرورة استكمال باقي الرسوم والبالغة (1435) دينار أردني عبر فروع البنك الإسلامي الفلسطيني ابتداءً من صباح يوم الأحد القادم الموافق 8/7/2018م وحتى نهاية عمل يوم الخميس الموافق 12/7/2018م.
وأكدت الوزارة أنه لن يتم قبول أية إيداعات بعد هذا التاريخ، مطالبة إياهم بدفع الرسوم مباشرة إلى البنك دون وساطة الشركات، وتسليم قسيمة الإيداع للشركة المسجل لديها، لافتة إلى أنها غير مسئولة عن أي رسوم تدفع عن طريق الشركات.
وأوضحت الوزارة أنها بذلت جهودًا كبيرة لتخفيض التسعيرة وذلك للتخفيف عن أبناء شعبنا خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.
وبينت أن تفاصيل سوم الحج لهذا العام موزعة على النحو التالي:
بدل سكن في مكة المكرمة 505 دينار
بدل سكن في المدينة المنورة 225 دينار
عوائد مؤسسة الطوافة والزمامة 118 دينار
أجور النقل الداخلي 71 دينار
معالجة الردين لنقل حجاج الجو من مكة المكرمة الى المشاعر 81 دينار
تحسين النقل المشاعر + مكة المدينة 80 دينار
النقل للصلوات (النقل من مقر السكن إلى الحرم والعودة في مكة المكرمة) 35 دينار
خدمات اضافية (في مخيمي منى وعرفات -مكيفات ووجبة ومشروبات ساخنة وباردة + مقاعد) 180 دينار
أجرة النقل الجوي لحجاج الجو على الخطوط الجوية الفلسطينية (رسوم تذكرة الطيران + شاملة جميع رسوم هيئة المعابر داخل المعبر المصري) 925 دينار
أجور نقل من تجمعات الحجاج الى معبر رفح والعودة (تشمل 60 شيكل رسوم المعبر الفلسطيني) 20 دينار
أتعاب وخدمات مكاتب وشركات الحج 80 دينار
بدل خدمات وزارة الأوقاف 80 دينار
طوارئ 15 دينار
فرشة منى وعرفات 5 دينار
عقد الإعاشة 10 دنيار
ملابس احرام 5 دينار
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