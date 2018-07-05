شؤون فلسطينية

التربية والتعليم تنشر بيانات طلبات التوظيف

التربية والتعليم تنشر بيانات طلبات التوظيف
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، عن نشر بيانات المتقدمين بطلبات التوظيف للعام الدراسي 2018/2019، مشيرةً إلى أنه بإمكان المتقدمين الاطلاع على كافة البيانات الخاصة بهم ومن ضمنها عدد أيام العمل كـ "بديل" في وزارة التربية والتعليم العالي والتحقق منها، وذلك من خلال المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي لمديرياتها، كلٌ في المديرية التي تقدم فيها.


ولفتت الوزارة في بيان لها، إلى أنه في حال وجود أي اختلاف في بيانات المتقدم، فعليه مراجعة المديرية التي تقدم فيها اعتباراً من صباح يوم الأحد 8/7/2018 ولغاية نهاية دوام يوم الخميس 12/7/2018؛ لتعديل البيانات حسب الأصول.

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