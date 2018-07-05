مرسوم رئاسي بترقية 5 معاوني نيابة عامة لدرجة وكيل نيابة عامة

رام الله - دنيا الوطنأصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس بتاريخ 4/7/2018 مرسوماً رئاسياً بترقية عدد من معاوني النيابة العامة، وعددهم 5 إلى درجة وكيل نيابة عامة، موزعين على محافظات الوطن الشمالية، وذلك بعد استيفائهم كافة الإجراءات القانونية المحددة لهم أصولاً.وأكد النائب العام المستشار د. أحمد براك، أن هذه الخطوة، تأتي في اتجاه الدعم الدائم والمستمر من جانب الرئيس في بناء مسيرة النيابة العامة، ومن أجل القيام بواجبها على أحسن وجه، كون النيابة العامة هي شعبة من شعب السلطة القضائية، وتمثل المجتمع في تحريك ومباشرة دعوى الحق العام، متمنياً التوفيق لوكلاء النيابة العامة في إطار خدمة المؤسسة، وبذل الجهد من قبلهم للنهوض بها وبرسالتها.ووفق المرسوم الرئاسي فقد تم ترقية كل من التالية أسماؤهم:1. الأستاذ محمد علي سالم حميدان.2. الأستاذ محمد مفيد فوزي كحيل.3. الأستاذ لؤي نواف يوسف شريتح.4. الأستاذ إيهاب طالب حسين حريزات.5. الأستاذة شذى سعيد محمد ملحم.