شؤون فلسطينية

مرسوم رئاسي بترقية 5 معاوني نيابة عامة لدرجة وكيل نيابة عامة

مرسوم رئاسي بترقية 5 معاوني نيابة عامة لدرجة وكيل نيابة عامة
رام الله - دنيا الوطن
أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس بتاريخ 4/7/2018 مرسوماً رئاسياً بترقية عدد من معاوني النيابة العامة، وعددهم 5 إلى درجة وكيل نيابة عامة، موزعين على محافظات الوطن الشمالية، وذلك بعد استيفائهم كافة الإجراءات القانونية المحددة لهم أصولاً.

وأكد النائب العام المستشار د. أحمد براك، أن هذه الخطوة، تأتي في اتجاه الدعم الدائم والمستمر من جانب الرئيس في بناء مسيرة النيابة العامة، ومن أجل القيام بواجبها على أحسن وجه، كون النيابة العامة هي شعبة من شعب السلطة القضائية، وتمثل المجتمع في تحريك ومباشرة دعوى الحق العام، متمنياً التوفيق لوكلاء النيابة العامة في إطار خدمة المؤسسة، وبذل الجهد من قبلهم للنهوض بها وبرسالتها.

ووفق المرسوم الرئاسي فقد تم ترقية كل من التالية أسماؤهم:

1. الأستاذ محمد علي سالم حميدان.

2. الأستاذ محمد مفيد فوزي كحيل.

3. الأستاذ لؤي نواف يوسف شريتح.

4. الأستاذ إيهاب طالب حسين حريزات.

5. الأستاذة شذى سعيد محمد ملحم.

أخبار ذات صلة

تثبيت الأمر الإداري الجديد بحق النائب خالدة جرار

تثبيت الأمر الإداري الجديد بحق النائب خالدة جرار

الزهار يكشف تفاصيل مبادرات دولية لأزمات غزة وصفقة تبادل بطلب إسرائيلي

الزهار يكشف تفاصيل مبادرات دولية لأزمات غزة وصفقة تبادل بطلب إسرائيلي

التربية والتعليم تنشر بيانات طلبات التوظيف

التربية والتعليم تنشر بيانات طلبات التوظيف

وزيرة الاقتصاد تحث المستثمرين المغتربين على الاستثمار في فلسطين

وزيرة الاقتصاد تحث المستثمرين المغتربين على الاستثمار في فلسطين

الوزير غنيم يبحث مع ممثل الحكومة الهولندية آفاق التعاون المستقبلي

الوزير غنيم يبحث مع ممثل الحكومة الهولندية آفاق التعاون المستقبلي

مناشدة عاجلة للرئيس محمود عباس من الجريح خليل الفقي

مناشدة عاجلة للرئيس محمود عباس من الجريح خليل الفقي

بشارة: الحكومة ستُواصل صرف مخصصات أُسر الشهداء والجرحى والأسرى

بشارة: الحكومة ستُواصل صرف مخصصات أُسر الشهداء والجرحى والأسرى

الحكومة: التلويح بعصا الحصار لن يثنينا للقبول بصفقة ترامب

الحكومة: التلويح بعصا الحصار لن يثنينا للقبول بصفقة ترامب

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ سوريا

صواريخ سوريا

شؤون فلسطينية

تثبيت الأمر الإداري الجديد بحق النائب خالدة جرار

تثبيت الأمر الإداري الجديد بحق النائب خالدة جرار

التربية والتعليم تنشر بيانات طلبات التوظيف

التربية والتعليم تنشر بيانات طلبات التوظيف

مرسوم رئاسي بترقية 5 معاوني نيابة عامة لدرجة وكيل نيابة عامة

مرسوم رئاسي بترقية 5 معاوني نيابة عامة لدرجة وكيل نيابة عامة

وزيرة الاقتصاد تحث المستثمرين المغتربين على الاستثمار في فلسطين

وزيرة الاقتصاد تحث المستثمرين المغتربين على الاستثمار في فلسطين

الوزير غنيم يبحث مع ممثل الحكومة الهولندية آفاق التعاون المستقبلي

الوزير غنيم يبحث مع ممثل الحكومة الهولندية آفاق التعاون المستقبلي

مناشدة عاجلة للرئيس محمود عباس من الجريح خليل الفقي

مناشدة عاجلة للرئيس محمود عباس من الجريح خليل الفقي

الحكومة: التلويح بعصا الحصار لن يثنينا للقبول بصفقة ترامب

الحكومة: التلويح بعصا الحصار لن يثنينا للقبول بصفقة ترامب

فتح تطلب خطوات أوروبية لحماية الدولة الفلسطينية ووقف الهدم في مناطق (ج)

فتح تطلب خطوات أوروبية لحماية الدولة الفلسطينية ووقف الهدم في مناطق (ج)

منوعات

التحقيق مع ممثلة تركية أساءت لسكان المدينة المنورة بطريقة صادمة

التحقيق مع ممثلة تركية أساءت لسكان المدينة المنورة بطريقة صادمة

معلومات صادمة حول زوج سمية الخشاب السابق قبل أحمد سعد

معلومات صادمة حول زوج سمية الخشاب السابق قبل أحمد سعد

هل استيقظ حقاً بعد دفنه ولم ينجده أحد؟..معلومات لا تعرفها عن صلاح قابيل

هل استيقظ حقاً بعد دفنه ولم ينجده أحد؟..معلومات لا تعرفها عن صلاح قابيل

ابنة علي الحجار تفتح النار على محمد رمضان: &#34; أبويا مبيغرش منك&#34;

ابنة علي الحجار تفتح النار على محمد رمضان: " أبويا مبيغرش منك"

فيديو: من جديد.. شيرين عبد الوهّاب الى التمثيل

فيديو: من جديد.. شيرين عبد الوهّاب الى التمثيل

انتحار ابن تينا تيرنر الأكبر.. والتفاصيل مُثيرة

انتحار ابن تينا تيرنر الأكبر.. والتفاصيل مُثيرة

فيديو: ماذا قال خبير التجميل Bouba عن الفنانة أحلام؟

فيديو: ماذا قال خبير التجميل Bouba عن الفنانة أحلام؟

شاهد..نانسي عجرم &#34;قرفانة&#34; من أهل المغرب.. وأحلام &#34; تقصف جبهتها&#34;

شاهد..نانسي عجرم "قرفانة" من أهل المغرب.. وأحلام " تقصف جبهتها"

استعانت بالشرطة حين نشرت الصورة بالخطأ.. مريم حسين تكشف عن وجه ابنتها

استعانت بالشرطة حين نشرت الصورة بالخطأ.. مريم حسين تكشف عن وجه ابنتها

صور: ياسمين صبري تخطف الأنظار بفستان زفافها الفخم

صور: ياسمين صبري تخطف الأنظار بفستان زفافها الفخم

عربي

مقتل أمريكيين في هجوم لتنظيم الدولة بدير الزور السورية

مقتل أمريكيين في هجوم لتنظيم الدولة بدير الزور السورية

الصفدي: الأردن ستتعامل مع أي صفقة سلام على أساس حل الدولتين

الصفدي: الأردن ستتعامل مع أي صفقة سلام على أساس حل الدولتين

سعوديون يدعون لعدم تسديد فواتير الكهرباء

سعوديون يدعون لعدم تسديد فواتير الكهرباء

الولايات المتحدة تتعهد بإخراج السودان من لائحة الإرهاب

الولايات المتحدة تتعهد بإخراج السودان من لائحة الإرهاب