وزيرة الاقتصاد تحث المستثمرين المغتربين على الاستثمار في فلسطين

دعت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الخميس، المغتربين الفلسطينيين إلى الاستثمار في مختلف القطاعات الإنتاجية للاقتصاد الفلسطيني، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة والمساهمة الفاعلة في تحسين الاقتصاد، من خلال إقامة مشاريع استثمارية، وتشجيع المستثمرين الدوليين على زيارة فلسطين؛ لاستكشاف الفرص الاستثمارية.





وأشارت عودة خلال لقائها عدداً من رجال الأعمال المغتربين الفلسطينيين، ضمن فعاليات مؤتمر أبناء رام الله، إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الإنتاجية والتسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين على صعيد البيئة القانونية الناظمة للاقتصاد الوطني والحوافز الاستثمارية.





واستمعت إلى مداخلات الحضور، التي ركزت على ماهية الفرص الاستثمارية والتسهيلات الحكومية للمستثمر، والمشاريع الاستثمارية التي تنفذ في فلسطين، وقد أبدوا اهتمامهم الكبير في دراسة إمكانيات الاستثمار والعمل على الترويج للمنتجات الوطنية، والفرص الاستثمارية على الصعيد الدولي.

رام الله - دنيا الوطن