شؤون فلسطينية

الوزير غنيم يبحث مع ممثل الحكومة الهولندية آفاق التعاون المستقبلي

الوزير غنيم يبحث مع ممثل الحكومة الهولندية آفاق التعاون المستقبلي
رام الله - دنيا الوطن
التقى رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم، في مكتبه، اليوم، السيد بيتر موليم، رئيس مكتب الممثلية الهولندية في فلسطين؛ لبحث آفاق التعاون ما بين الجانبين في القضايا المرتبطة بقطاع المياه والصرف الصحي، وبحث الاحتياجات والآفاق التي تتطلع سلطة المياه إلى تحقيقها مستقبلاً في الأوجه المتعلقة بالأطر المؤسساتية والجوانب الفنية والتقنية، والخطط الاستراتيجية التي من خلالها يتم تأسيس آليات عمل ثابتة، قابلة للتطبيق والتطور مستقبلاً.

وقد ركز الوزير غنيم في لقائه على أهمية الدور الذي تلعبه الحكومة الهولندية في دعم تنفيذ مشاريع حيوية في فلسطين، كان آخرها تخصيص 8 ملايين يورو، لمشروع محطة التحلية المركزية لقطاع غزة، الأمر الذي يحتم على الطرفين توسيع آفاق التعاون؛ ليمتد من تنفيذ مشاريع تخدم البنى التحتية الى مشاريع ترتبط بتطوير الجانب المؤسسي، وكذلك التطور التكنولوجي في هذا المجال، بهدف تطوير قطاع المياه بكافة مكوناته.

وتطرق اللقاء كذلك إلى تأكيد رئيس سلطة المياه على أهمية المضي قدماً في الخطوات المطلوب إنهاؤها للتمكن من البدء بتنفيذ مشروع محطة التحلية المركزية، من خلال توقيع الاتفاقيات المالية مع الدول المانحة، والتي أعلنت عن مساهمتها في مؤتمر بروكسل للبدء بالإجراءات الفعلية على الأرض.

من جانبه، أكد السيد موليم، وبصفته نائب رئيس المجموعة القطاعية لقطاع المياه على أن الحكومة الهولندية، ستعمل على توفير مزيد من الدعم المالي مستقبلاً؛ ليخدم تطوير الجوانب المؤسساتية والجوانب الفنية، بالانسجام مع خطط سلطة المياه ووفق أولوياتها المدرجة.

وأشاد في الوقت نفسه بالإنجاز والنجاح الذي حققته سلطة المياه في تنظيمها لمنتدى فلسطين الدولي، والذي جرت أعماله مؤخراً، ولقي أصداء إيجابية تؤكد على مقدرة سلطة المياه على تنظيم فعاليات دولية، تستقطب الخبراء من مختلف أنحاء العالم، معرباً عن تقديره للجهود الواضحة التي تبذلها سلطة المياه، والتي يمكن مشاهدتها من خلال الإنجازات على أرض الواقع في تنفيذ المشاريع المختلفة، ومواجهة المعيقات التي قد تعيق عملها.

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