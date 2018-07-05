شؤون فلسطينية

مناشدة عاجلة للرئيس محمود عباس من الجريح خليل الفقي

مناشدة عاجلة للرئيس محمود عباس من الجريح خليل الفقي
فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس "أبو مازن".. حفظه الله ورعاه..

تحية طيبة وبعد..

أنا الجريح/ خليل ياسر خليل الفقي من مخيم النصيرات لقد تعرضت للإصابة اثناء مسيرات العودة في 8/6/2018 في القدم اليمنى مما ادى الى عيب في الاوعية الدموية وكسر متهتك في عظمتي الساق الايمن وقد تم اجراء عدة عمليات لي لتثبيت وتوصيل للأوعية الدموية حسب تقرير الاطباء ولكن للأسف حالتي تسوء يوم بعد يوم حتى تاريخ يومنا هذا عندما ابلغوني الاطباء ان هناك احتمال لبتر قدمي، وهذا الذي دفعني لمناشدتك ومناشدة عاطفة الابوة لديك فانت ابانا الروحي وكلنا ابنائك وكلي امل بان تتدخل لإنقاذ حياتي قبل فوات الاوان وبتر قدمي، وكلي امل بالله ثم بك سيدي ووالدي فخامة الرئيس ابو ماذن بإنقاذي انني أعلم حجم المهمات الوطنية والسياسية الملقاة على عاتقكم، وأقدر بكثير من الاحترام الجهود الكبيرة التي تبذلونها من أجل وطنكم وشعبكم وقضيتكم، وتبذلون الغالي والرخيص من اجل الوطن وحريته.

ويعلم الله أنني لولا الوجع والألم الكبير الذي أعاني منه، ، لما توجهت لكم لأشغلكم بقضيتي واصابتي فكلنا فدا تراب الوطن، لكنني توجهت اليكم، يا سيادة الرئيس بصفتكم رئيسا وأبا حنونا عطوفا تفعل كل ما في وسعك من أجل صحة أبناء شعبك، الذين يعمونك بكل ثقة واحترام، وأنا واحد منهم "انني أناشدكم يا سيادة الرئيس من أجل أن أتمن من الحصول على تصريح لأجراء عملية في مستشفيات الداخل لان مستشفيات قطاع غزة ليس لديها الامكانات لا جرائها، أناشدكم يا سيادة الرئيس انقاذ حياتي ، وأنا على ثقة تامة بأنكم ستكون خير سند لي، كما كنتم دائما خير سند لكل ابناء شعبكم".

 حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم لما فيه الخير لوطنكم وشعبكم.


ابنكم المخلص دائما
الجريح / خليل ياسر الفقي جوال رقم /0599371048




أخبار ذات صلة

تثبيت الأمر الإداري الجديد بحق النائب خالدة جرار

تثبيت الأمر الإداري الجديد بحق النائب خالدة جرار

الزهار يكشف تفاصيل مبادرات دولية لأزمات غزة وصفقة تبادل بطلب إسرائيلي

الزهار يكشف تفاصيل مبادرات دولية لأزمات غزة وصفقة تبادل بطلب إسرائيلي

التربية والتعليم تنشر بيانات طلبات التوظيف

التربية والتعليم تنشر بيانات طلبات التوظيف

مرسوم رئاسي بترقية 5 معاوني نيابة عامة لدرجة وكيل نيابة عامة

مرسوم رئاسي بترقية 5 معاوني نيابة عامة لدرجة وكيل نيابة عامة

وزيرة الاقتصاد تحث المستثمرين المغتربين على الاستثمار في فلسطين

وزيرة الاقتصاد تحث المستثمرين المغتربين على الاستثمار في فلسطين

الوزير غنيم يبحث مع ممثل الحكومة الهولندية آفاق التعاون المستقبلي

الوزير غنيم يبحث مع ممثل الحكومة الهولندية آفاق التعاون المستقبلي

بشارة: الحكومة ستُواصل صرف مخصصات أُسر الشهداء والجرحى والأسرى

بشارة: الحكومة ستُواصل صرف مخصصات أُسر الشهداء والجرحى والأسرى

الحكومة: التلويح بعصا الحصار لن يثنينا للقبول بصفقة ترامب

الحكومة: التلويح بعصا الحصار لن يثنينا للقبول بصفقة ترامب

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ سوريا

صواريخ سوريا

شؤون فلسطينية

تثبيت الأمر الإداري الجديد بحق النائب خالدة جرار

تثبيت الأمر الإداري الجديد بحق النائب خالدة جرار

التربية والتعليم تنشر بيانات طلبات التوظيف

التربية والتعليم تنشر بيانات طلبات التوظيف

مرسوم رئاسي بترقية 5 معاوني نيابة عامة لدرجة وكيل نيابة عامة

مرسوم رئاسي بترقية 5 معاوني نيابة عامة لدرجة وكيل نيابة عامة

وزيرة الاقتصاد تحث المستثمرين المغتربين على الاستثمار في فلسطين

وزيرة الاقتصاد تحث المستثمرين المغتربين على الاستثمار في فلسطين

الوزير غنيم يبحث مع ممثل الحكومة الهولندية آفاق التعاون المستقبلي

الوزير غنيم يبحث مع ممثل الحكومة الهولندية آفاق التعاون المستقبلي

مناشدة عاجلة للرئيس محمود عباس من الجريح خليل الفقي

مناشدة عاجلة للرئيس محمود عباس من الجريح خليل الفقي

الحكومة: التلويح بعصا الحصار لن يثنينا للقبول بصفقة ترامب

الحكومة: التلويح بعصا الحصار لن يثنينا للقبول بصفقة ترامب

فتح تطلب خطوات أوروبية لحماية الدولة الفلسطينية ووقف الهدم في مناطق (ج)

فتح تطلب خطوات أوروبية لحماية الدولة الفلسطينية ووقف الهدم في مناطق (ج)

منوعات

التحقيق مع ممثلة تركية أساءت لسكان المدينة المنورة بطريقة صادمة

التحقيق مع ممثلة تركية أساءت لسكان المدينة المنورة بطريقة صادمة

معلومات صادمة حول زوج سمية الخشاب السابق قبل أحمد سعد

معلومات صادمة حول زوج سمية الخشاب السابق قبل أحمد سعد

هل استيقظ حقاً بعد دفنه ولم ينجده أحد؟..معلومات لا تعرفها عن صلاح قابيل

هل استيقظ حقاً بعد دفنه ولم ينجده أحد؟..معلومات لا تعرفها عن صلاح قابيل

ابنة علي الحجار تفتح النار على محمد رمضان: &#34; أبويا مبيغرش منك&#34;

ابنة علي الحجار تفتح النار على محمد رمضان: " أبويا مبيغرش منك"

فيديو: من جديد.. شيرين عبد الوهّاب الى التمثيل

فيديو: من جديد.. شيرين عبد الوهّاب الى التمثيل

انتحار ابن تينا تيرنر الأكبر.. والتفاصيل مُثيرة

انتحار ابن تينا تيرنر الأكبر.. والتفاصيل مُثيرة

فيديو: ماذا قال خبير التجميل Bouba عن الفنانة أحلام؟

فيديو: ماذا قال خبير التجميل Bouba عن الفنانة أحلام؟

شاهد..نانسي عجرم &#34;قرفانة&#34; من أهل المغرب.. وأحلام &#34; تقصف جبهتها&#34;

شاهد..نانسي عجرم "قرفانة" من أهل المغرب.. وأحلام " تقصف جبهتها"

استعانت بالشرطة حين نشرت الصورة بالخطأ.. مريم حسين تكشف عن وجه ابنتها

استعانت بالشرطة حين نشرت الصورة بالخطأ.. مريم حسين تكشف عن وجه ابنتها

صور: ياسمين صبري تخطف الأنظار بفستان زفافها الفخم

صور: ياسمين صبري تخطف الأنظار بفستان زفافها الفخم

عربي

مقتل أمريكيين في هجوم لتنظيم الدولة بدير الزور السورية

مقتل أمريكيين في هجوم لتنظيم الدولة بدير الزور السورية

الصفدي: الأردن ستتعامل مع أي صفقة سلام على أساس حل الدولتين

الصفدي: الأردن ستتعامل مع أي صفقة سلام على أساس حل الدولتين

سعوديون يدعون لعدم تسديد فواتير الكهرباء

سعوديون يدعون لعدم تسديد فواتير الكهرباء

الولايات المتحدة تتعهد بإخراج السودان من لائحة الإرهاب

الولايات المتحدة تتعهد بإخراج السودان من لائحة الإرهاب