مناشدة عاجلة للرئيس محمود عباس من الجريح خليل الفقي

فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس "أبو مازن".. حفظه الله ورعاه..تحية طيبة وبعد..أنا الجريح/ خليل ياسر خليل الفقي من مخيم النصيرات لقد تعرضت للإصابة اثناء مسيرات العودة في 8/6/2018 في القدم اليمنى مما ادى الى عيب في الاوعية الدموية وكسر متهتك في عظمتي الساق الايمن وقد تم اجراء عدة عمليات لي لتثبيت وتوصيل للأوعية الدموية حسب تقرير الاطباء ولكن للأسف حالتي تسوء يوم بعد يوم حتى تاريخ يومنا هذا عندما ابلغوني الاطباء ان هناك احتمال لبتر قدمي، وهذا الذي دفعني لمناشدتك ومناشدة عاطفة الابوة لديك فانت ابانا الروحي وكلنا ابنائك وكلي امل بان تتدخل لإنقاذ حياتي قبل فوات الاوان وبتر قدمي، وكلي امل بالله ثم بك سيدي ووالدي فخامة الرئيس ابو ماذن بإنقاذي انني أعلم حجم المهمات الوطنية والسياسية الملقاة على عاتقكم، وأقدر بكثير من الاحترام الجهود الكبيرة التي تبذلونها من أجل وطنكم وشعبكم وقضيتكم، وتبذلون الغالي والرخيص من اجل الوطن وحريته.ويعلم الله أنني لولا الوجع والألم الكبير الذي أعاني منه، ، لما توجهت لكم لأشغلكم بقضيتي واصابتي فكلنا فدا تراب الوطن، لكنني توجهت اليكم، يا سيادة الرئيس بصفتكم رئيسا وأبا حنونا عطوفا تفعل كل ما في وسعك من أجل صحة أبناء شعبك، الذين يعمونك بكل ثقة واحترام، وأنا واحد منهم "انني أناشدكم يا سيادة الرئيس من أجل أن أتمن من الحصول على تصريح لأجراء عملية في مستشفيات الداخل لان مستشفيات قطاع غزة ليس لديها الامكانات لا جرائها، أناشدكم يا سيادة الرئيس انقاذ حياتي ، وأنا على ثقة تامة بأنكم ستكون خير سند لي، كما كنتم دائما خير سند لكل ابناء شعبكم".حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم لما فيه الخير لوطنكم وشعبكم.ابنكم المخلص دائماالجريح / خليل ياسر الفقي جوال رقم /0599371048