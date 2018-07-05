شؤون فلسطينية

ادعيس يَطمئن على الطفل التميمي الذي فقد بصره خلال الاعتقال

ادعيس يَطمئن على الطفل التميمي الذي فقد بصره خلال الاعتقال
رام الله - دنيا الوطن
زار وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، اليوم، الخميس، الطفل الجريح حسان التميمي؛ للاطمئنان على صحته بعد فقدانه لبصره نتيجة الإهمال الطبي، الذي تعرض له خلال فترة اعتقاله.

وأكد ادعيس، أن سياسة الاحتلال في استهداف أطفالنا وترويعهم لن تنجح، وأن استهداف الأطفال من قبل الاحتلال سواء بالاعتقال أو بإطلاق النار لن تثني شعبنا عن مواصلة دفاعه عن أرضه وحقوقه، وأن الأطفال هم جيل الحرية.

ودعا ادعيس المجتمع الدولي ودول العالم الحر بالوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني أمام حكومة الاحتلال، التي تواصل انتهاكاتها ضد الأطفال أمام مرأى ومسمع من العالم.

وقدم الوزير ادعيس في ختام زيارته، والتي رافقه بها الدكتور خميس عابدة، الوكيل المساعد للوعظ والإرشاد ومدير عام أوقاف رام الله، الشيخ وفيق علاوي، ووفد من كبار موظفي الوزارة لوالد الطفل حسان، والذي يعمل موظفاً لدى الأوقاف، منحة حج مقدمة من الحكومة الفلسطينية، وقوفاً إلى جانبه في مصابه الصعب.

وعلى هامش الزيارة، تفقد الوزير ادعيس مقام الخواص في قرية دير غسانة من إجل الاطلاع على واقعه، والوقوف على ما يحتاجة، بالإضافة إلى تفقد الأراضي الوقفية المجاورة للمقام والمقام عليها متنزهات عامة. 

وأكد ادعيس، أن الأوقاف تعمل جاهدة وبكل إمكاناتها من أجل استثمار هذه الأراضي وزيادتها، من أجل دعم صمود الفلسطينيين على أرضهم.

أخبار ذات صلة

الوزير غنيم يبحث مع ممثل الحكومة الهولندية آفاق التعاون المستقبلي

الوزير غنيم يبحث مع ممثل الحكومة الهولندية آفاق التعاون المستقبلي

مناشدة عاجلة للرئيس محمود عباس من الجريح خليل الفقي

مناشدة عاجلة للرئيس محمود عباس من الجريح خليل الفقي

بشارة: الحكومة ستُواصل صرف مخصصات أُسر الشهداء والجرحى والأسرى

بشارة: الحكومة ستُواصل صرف مخصصات أُسر الشهداء والجرحى والأسرى

الحكومة: التلويح بعصا الحصار لن يثنينا للقبول بصفقة ترامب

الحكومة: التلويح بعصا الحصار لن يثنينا للقبول بصفقة ترامب

فتح تطلب خطوات أوروبية لحماية الدولة الفلسطينية ووقف الهدم في مناطق (ج)

فتح تطلب خطوات أوروبية لحماية الدولة الفلسطينية ووقف الهدم في مناطق (ج)

الزق: لا يمكن الالتزام برواتب الموظفين دون السيطرة على ملف الجباية

الزق: لا يمكن الالتزام برواتب الموظفين دون السيطرة على ملف الجباية

مجدلاني: السلطة الفلسطينية قد تضطر لاتخاذ إجراءات تقشفية لمواجهة العجز المالي

مجدلاني: السلطة الفلسطينية قد تضطر لاتخاذ إجراءات تقشفية لمواجهة العجز المالي

الإعلام: العدوان على (الخان الأحمر) واقتحام (الأقص) تستوجبان توفير الحماية الدولية

الإعلام: العدوان على (الخان الأحمر) واقتحام (الأقص) تستوجبان توفير الحماية الدولية

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ سوريا

صواريخ سوريا

شؤون فلسطينية

الوزير غنيم يبحث مع ممثل الحكومة الهولندية آفاق التعاون المستقبلي

الوزير غنيم يبحث مع ممثل الحكومة الهولندية آفاق التعاون المستقبلي

مناشدة عاجلة للرئيس محمود عباس من الجريح خليل الفقي

مناشدة عاجلة للرئيس محمود عباس من الجريح خليل الفقي

الحكومة: التلويح بعصا الحصار لن يثنينا للقبول بصفقة ترامب

الحكومة: التلويح بعصا الحصار لن يثنينا للقبول بصفقة ترامب

فتح تطلب خطوات أوروبية لحماية الدولة الفلسطينية ووقف الهدم في مناطق (ج)

فتح تطلب خطوات أوروبية لحماية الدولة الفلسطينية ووقف الهدم في مناطق (ج)

ادعيس يَطمئن على الطفل التميمي الذي فقد بصره خلال الاعتقال

ادعيس يَطمئن على الطفل التميمي الذي فقد بصره خلال الاعتقال

الإعلام: العدوان على (الخان الأحمر) واقتحام (الأقص) تستوجبان توفير الحماية الدولية

الإعلام: العدوان على (الخان الأحمر) واقتحام (الأقص) تستوجبان توفير الحماية الدولية

الحمد الله يستقبل وفداً من سيدات الأعمال من الجالية الفلسطينية في التشيلي

الحمد الله يستقبل وفداً من سيدات الأعمال من الجالية الفلسطينية في التشيلي

جوال تفتتح مشاريع حيوية في محافظة خانيونس

جوال تفتتح مشاريع حيوية في محافظة خانيونس

منوعات

التحقيق مع ممثلة تركية أساءت لسكان المدينة المنورة بطريقة صادمة

التحقيق مع ممثلة تركية أساءت لسكان المدينة المنورة بطريقة صادمة

معلومات صادمة حول زوج سمية الخشاب السابق قبل أحمد سعد

معلومات صادمة حول زوج سمية الخشاب السابق قبل أحمد سعد

هل استيقظ حقاً بعد دفنه ولم ينجده أحد؟..معلومات لا تعرفها عن صلاح قابيل

هل استيقظ حقاً بعد دفنه ولم ينجده أحد؟..معلومات لا تعرفها عن صلاح قابيل

ابنة علي الحجار تفتح النار على محمد رمضان: &#34; أبويا مبيغرش منك&#34;

ابنة علي الحجار تفتح النار على محمد رمضان: " أبويا مبيغرش منك"

فيديو: من جديد.. شيرين عبد الوهّاب الى التمثيل

فيديو: من جديد.. شيرين عبد الوهّاب الى التمثيل

انتحار ابن تينا تيرنر الأكبر.. والتفاصيل مُثيرة

انتحار ابن تينا تيرنر الأكبر.. والتفاصيل مُثيرة

فيديو: ماذا قال خبير التجميل Bouba عن الفنانة أحلام؟

فيديو: ماذا قال خبير التجميل Bouba عن الفنانة أحلام؟

شاهد..نانسي عجرم &#34;قرفانة&#34; من أهل المغرب.. وأحلام &#34; تقصف جبهتها&#34;

شاهد..نانسي عجرم "قرفانة" من أهل المغرب.. وأحلام " تقصف جبهتها"

استعانت بالشرطة حين نشرت الصورة بالخطأ.. مريم حسين تكشف عن وجه ابنتها

استعانت بالشرطة حين نشرت الصورة بالخطأ.. مريم حسين تكشف عن وجه ابنتها

صور: ياسمين صبري تخطف الأنظار بفستان زفافها الفخم

صور: ياسمين صبري تخطف الأنظار بفستان زفافها الفخم

عربي

مقتل أمريكيين في هجوم لتنظيم الدولة بدير الزور السورية

مقتل أمريكيين في هجوم لتنظيم الدولة بدير الزور السورية

الصفدي: الأردن ستتعامل مع أي صفقة سلام على أساس حل الدولتين

الصفدي: الأردن ستتعامل مع أي صفقة سلام على أساس حل الدولتين

سعوديون يدعون لعدم تسديد فواتير الكهرباء

سعوديون يدعون لعدم تسديد فواتير الكهرباء

الولايات المتحدة تتعهد بإخراج السودان من لائحة الإرهاب

الولايات المتحدة تتعهد بإخراج السودان من لائحة الإرهاب