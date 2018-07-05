ادعيس يَطمئن على الطفل التميمي الذي فقد بصره خلال الاعتقال

زار وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، اليوم، الخميس، الطفل الجريح حسان التميمي؛ للاطمئنان على صحته بعد فقدانه لبصره نتيجة الإهمال الطبي، الذي تعرض له خلال فترة اعتقاله.





وأكد ادعيس، أن سياسة الاحتلال في استهداف أطفالنا وترويعهم لن تنجح، وأن استهداف الأطفال من قبل الاحتلال سواء بالاعتقال أو بإطلاق النار لن تثني شعبنا عن مواصلة دفاعه عن أرضه وحقوقه، وأن الأطفال هم جيل الحرية.





ودعا ادعيس المجتمع الدولي ودول العالم الحر بالوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني أمام حكومة الاحتلال، التي تواصل انتهاكاتها ضد الأطفال أمام مرأى ومسمع من العالم.





وقدم الوزير ادعيس في ختام زيارته، والتي رافقه بها الدكتور خميس عابدة، الوكيل المساعد للوعظ والإرشاد ومدير عام أوقاف رام الله، الشيخ وفيق علاوي، ووفد من كبار موظفي الوزارة لوالد الطفل حسان، والذي يعمل موظفاً لدى الأوقاف، منحة حج مقدمة من الحكومة الفلسطينية، وقوفاً إلى جانبه في مصابه الصعب.





وعلى هامش الزيارة، تفقد الوزير ادعيس مقام الخواص في قرية دير غسانة من إجل الاطلاع على واقعه، والوقوف على ما يحتاجة، بالإضافة إلى تفقد الأراضي الوقفية المجاورة للمقام والمقام عليها متنزهات عامة.





وأكد ادعيس، أن الأوقاف تعمل جاهدة وبكل إمكاناتها من أجل استثمار هذه الأراضي وزيادتها، من أجل دعم صمود الفلسطينيين على أرضهم.

رام الله - دنيا الوطن