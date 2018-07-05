الزق: لا يمكن الالتزام برواتب الموظفين دون السيطرة على ملف الجباية

خاص دنيا الوطن

قال عضو المجلس الوطني الفلسطيني، أمين سر هيئة العمل الوطني في قطاع غزة، محمود الزق، إنه لا يمكن الالتزام برواتب الموظفين الحكوميين، دون السيطرة على الجباية في القطاع.







وأوضح الزق، في لقاء خاص لبرنامج (استيديو الوطن)، إن هناك جهوداً مصرية تبذل من أجل تحريك عجلة المصالحة الفلسطينية، واستئناف جهود إنهاء الانقسام الفلسطيني.







وأضاف، أن المطلوب في الوقت الراهن ليس عقد اتفاقيات جديدة؛ وإنما تطبيق ما تم الاتفاق عليه بوساطة المخابرات المصرية، لافتاً إلى أنه جرى توقيع كافة الاتفاقيات بين حركتي فتح وحماس إلا أنها لم تُطبق حتى اللحظة.







وفي سياق منفصل، استنكر الزق القانون الإسرائيلي، بخصم أموال رواتب عائلات الشهداء والأسرى من أموال المقاصة الفلسطينية، مؤكداً أن القيادة الفلسطينية، لن تترك عائلاتهم، وستواصل دفع مستحقاتهم المالية شهرياً.