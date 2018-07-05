مجدلاني: السلطة الفلسطينية قد تضطر لاتخاذ إجراءات تقشفية لمواجهة العجز المالي

خاص دنيا الوطن

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، أن السلطة الفلسطينية، قد تضطر إلى اتخاذ إجراءات لتحديد النفقات من الموازنة العامة؛ وذلك لمواجهة العجز المالي.







وقال مجدلاني، في تصريح خاص لتلفزيون "دنيا الوطن": إن هذه الإجراءات، ليس القصد بها أن تكون تقشفية بمقدار أنها لتحديد النفقات، بما يتلائم مع العجز المالي، الذي يزداد يوماً بعد يوم.







وأضاف: "هناك عجز كبير ومتزايد في الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية، وازداد لما يقارب الـ 70% مما كان عليه في العام السابق، خاصة في ظل ما تشهده الموازنة العامة من تراجع لدول العالم، فيما يتعلق بالتزاماتها المالية".







وأشار مجدلاني، إلى أن العجز المالي، يؤثر على التزامات الحكومة تجاه القطاعات المختلفة، مشيراً إلى أن الأسوا هو العجز الذي تواجهه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).







وتابع: "السلطة الفلسطينية، ستضطر إلى تحمل الخدمات التي ستوقفها (أونروا)، وستكون مسؤولة بشكل مباشر عنها"، مؤكداً أن القيادة الفلسطينية، ستعمل على وضع خطة للانتقال من السلطة إلى الدولة.