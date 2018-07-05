شؤون فلسطينية

خبير زلازل يحذر: الجاهزية الفلسطينية لمواجهة زلزال مُحتمل أقل من المطلوب

خبير زلازل يحذر: الجاهزية الفلسطينية لمواجهة زلزال مُحتمل أقل من المطلوب
رام الله - دنيا الوطن
قال مدير وحدة علوم الأرض وهندسة الزلازل في جامعة النجاح الوطنية د. جلال الدبيك: إن الجاهزية الفلسطينية من مؤسسات، وبنى تحتية ومبانٍ لمواجهة أي زلزال مُحتمل تُعد أقل من المطلوب. 

وأفاد الدبيك، أن الذي حصل مؤخراً هو هزات أرضية ليس بالضرورة أن تؤدي إلى هزات قوية من ناحية علمية، مشدداً على  أن ما صدر عن الإسرائيليين هي عبارة عن دراسات وسيناريوهات، تقول: إن المنطقة مهيئة لحدوث زلازل، وهذا صحيح، لكن لا يمكن الجزم بموعد حدوثه أو قوته كون علم الزلازل هو علم احتمالي. 

وأشار الدبيك إلى السيناريوهات التي أجريت للمنطقة، وتحدثت عن مراكز زلازل، وقوى مختلفة تقدر الخسائر المادية بالمليارات، وانهيارات لمباني وبنى تحتية، وخسائر بشرية تتراوح بين 5 آلاف و16 ألف نسمة.

وأوضح الدبيك، أن الخسائر المتوقعة تعتمد على عدة عوامل تتمثل بالكثافة السكانية، وقوة الزلزال وعمقه، ونوعية التربة، ونوعية البناء، وإمكانات المؤسسات والمجتمع للاستجابة من عمليات الإسعاف، والإنقاذ والتعامل مع الكوارث الطبيعية. 

وأشار الدبيك إلى أن المناطق الأكثر احتمالاً لحدوث زلزال هي: شمال بحرية طبريا، وصدع الفارعة الكرمل، والأغوار، وشمال البحر الميت، ووداي عربة، جنوب البحر الميت.

من الجدير ذكره، أن منطقة شمال طبريا، تعرضت يوم أمس، الأربعاء، لعدد من الهزات الأرضية الخفيفة، كان أولها الساعة الرابعة وخمسين دقيقة في التوقيت المحلي، حيث تصنف عادةً الهزّات الأرضية، التي تكون قوتها أقل من خمس درجات حسب مقياس (ريختر) بالضعيفة أو الخفيفة، وبالتالي لا تتأثر المباني بمثل هذا النوع من الزلازل، وتراوحت قوة الزلزال بين 2-4 درجات على مقياس (ريختر).

أخبار ذات صلة

الوزير غنيم يبحث مع ممثل الحكومة الهولندية آفاق التعاون المستقبلي

الوزير غنيم يبحث مع ممثل الحكومة الهولندية آفاق التعاون المستقبلي

مناشدة عاجلة للرئيس محمود عباس من الجريح خليل الفقي

مناشدة عاجلة للرئيس محمود عباس من الجريح خليل الفقي

بشارة: الحكومة ستُواصل صرف مخصصات أُسر الشهداء والجرحى والأسرى

بشارة: الحكومة ستُواصل صرف مخصصات أُسر الشهداء والجرحى والأسرى

الحكومة: التلويح بعصا الحصار لن يثنينا للقبول بصفقة ترامب

الحكومة: التلويح بعصا الحصار لن يثنينا للقبول بصفقة ترامب

فتح تطلب خطوات أوروبية لحماية الدولة الفلسطينية ووقف الهدم في مناطق (ج)

فتح تطلب خطوات أوروبية لحماية الدولة الفلسطينية ووقف الهدم في مناطق (ج)

ادعيس يَطمئن على الطفل التميمي الذي فقد بصره خلال الاعتقال

ادعيس يَطمئن على الطفل التميمي الذي فقد بصره خلال الاعتقال

الزق: لا يمكن الالتزام برواتب الموظفين دون السيطرة على ملف الجباية

الزق: لا يمكن الالتزام برواتب الموظفين دون السيطرة على ملف الجباية

مجدلاني: السلطة الفلسطينية قد تضطر لاتخاذ إجراءات تقشفية لمواجهة العجز المالي

مجدلاني: السلطة الفلسطينية قد تضطر لاتخاذ إجراءات تقشفية لمواجهة العجز المالي

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ سوريا

صواريخ سوريا

شؤون فلسطينية

الوزير غنيم يبحث مع ممثل الحكومة الهولندية آفاق التعاون المستقبلي

الوزير غنيم يبحث مع ممثل الحكومة الهولندية آفاق التعاون المستقبلي

مناشدة عاجلة للرئيس محمود عباس من الجريح خليل الفقي

مناشدة عاجلة للرئيس محمود عباس من الجريح خليل الفقي

الحكومة: التلويح بعصا الحصار لن يثنينا للقبول بصفقة ترامب

الحكومة: التلويح بعصا الحصار لن يثنينا للقبول بصفقة ترامب

فتح تطلب خطوات أوروبية لحماية الدولة الفلسطينية ووقف الهدم في مناطق (ج)

فتح تطلب خطوات أوروبية لحماية الدولة الفلسطينية ووقف الهدم في مناطق (ج)

ادعيس يَطمئن على الطفل التميمي الذي فقد بصره خلال الاعتقال

ادعيس يَطمئن على الطفل التميمي الذي فقد بصره خلال الاعتقال

الإعلام: العدوان على (الخان الأحمر) واقتحام (الأقص) تستوجبان توفير الحماية الدولية

الإعلام: العدوان على (الخان الأحمر) واقتحام (الأقص) تستوجبان توفير الحماية الدولية

الحمد الله يستقبل وفداً من سيدات الأعمال من الجالية الفلسطينية في التشيلي

الحمد الله يستقبل وفداً من سيدات الأعمال من الجالية الفلسطينية في التشيلي

جوال تفتتح مشاريع حيوية في محافظة خانيونس

جوال تفتتح مشاريع حيوية في محافظة خانيونس

منوعات

التحقيق مع ممثلة تركية أساءت لسكان المدينة المنورة بطريقة صادمة

التحقيق مع ممثلة تركية أساءت لسكان المدينة المنورة بطريقة صادمة

معلومات صادمة حول زوج سمية الخشاب السابق قبل أحمد سعد

معلومات صادمة حول زوج سمية الخشاب السابق قبل أحمد سعد

هل استيقظ حقاً بعد دفنه ولم ينجده أحد؟..معلومات لا تعرفها عن صلاح قابيل

هل استيقظ حقاً بعد دفنه ولم ينجده أحد؟..معلومات لا تعرفها عن صلاح قابيل

ابنة علي الحجار تفتح النار على محمد رمضان: &#34; أبويا مبيغرش منك&#34;

ابنة علي الحجار تفتح النار على محمد رمضان: " أبويا مبيغرش منك"

فيديو: من جديد.. شيرين عبد الوهّاب الى التمثيل

فيديو: من جديد.. شيرين عبد الوهّاب الى التمثيل

انتحار ابن تينا تيرنر الأكبر.. والتفاصيل مُثيرة

انتحار ابن تينا تيرنر الأكبر.. والتفاصيل مُثيرة

فيديو: ماذا قال خبير التجميل Bouba عن الفنانة أحلام؟

فيديو: ماذا قال خبير التجميل Bouba عن الفنانة أحلام؟

شاهد..نانسي عجرم &#34;قرفانة&#34; من أهل المغرب.. وأحلام &#34; تقصف جبهتها&#34;

شاهد..نانسي عجرم "قرفانة" من أهل المغرب.. وأحلام " تقصف جبهتها"

استعانت بالشرطة حين نشرت الصورة بالخطأ.. مريم حسين تكشف عن وجه ابنتها

استعانت بالشرطة حين نشرت الصورة بالخطأ.. مريم حسين تكشف عن وجه ابنتها

صور: ياسمين صبري تخطف الأنظار بفستان زفافها الفخم

صور: ياسمين صبري تخطف الأنظار بفستان زفافها الفخم

عربي

مقتل أمريكيين في هجوم لتنظيم الدولة بدير الزور السورية

مقتل أمريكيين في هجوم لتنظيم الدولة بدير الزور السورية

الصفدي: الأردن ستتعامل مع أي صفقة سلام على أساس حل الدولتين

الصفدي: الأردن ستتعامل مع أي صفقة سلام على أساس حل الدولتين

سعوديون يدعون لعدم تسديد فواتير الكهرباء

سعوديون يدعون لعدم تسديد فواتير الكهرباء

الولايات المتحدة تتعهد بإخراج السودان من لائحة الإرهاب

الولايات المتحدة تتعهد بإخراج السودان من لائحة الإرهاب