شؤون فلسطينية

الحمد الله يستقبل وفداً من سيدات الأعمال من الجالية الفلسطينية في التشيلي

الحمد الله يستقبل وفداً من سيدات الأعمال من الجالية الفلسطينية في التشيلي
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الخميس في مكتبه برام الله، وفداً من سيدات الأعمال والرياديات من الجالية الفلسطينية في التشيلي، حيث أطلعهم على الأوضاع السياسية والاقتصادية في فلسطين.

واستعرض رئيس الوزراء القوانين والتشريعات التي تم سنها مؤخراً لتعزيز دور المرأة في المجتمع، بالإضافة إلى القوانين والتشريعات الجديدة؛ لتشجيع وتسهيل الاستثمارات في فلسطين، داعياً أبناء الجاليات الفلسطينية في العالم للقدوم وزيارة فلسطين والاستثمار فيها.

وأطلع الحمد الله الوفد على المستجدات السياسية، ومبادرة الرئيس محمود عباس، التي طرحها على مجلس الأمن، والتي تستند على الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، لإنهاء الاحتلال، وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وصولاً إلى الدولة المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن أغلب التقارير الدولية، خاصة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، تشهد بكفاءة المؤسسات الفلسطينية وعملها على التنمية الاقتصادية، رغم عقبات الاحتلال، وعدم وجود حالة من الاستقرار السياسي، الذي يشكل داعماً للاستقرار الاقتصادي.

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