شؤون فلسطينية

إتلاف 500 كغم عجوة تمر غير صالحة للاستهلاك في الخليل

إتلاف 500 كغم عجوة تمر غير صالحة للاستهلاك في الخليل
رام الله - دنيا الوطن
أتلفت الضابطة الجمركية ومديريات الصحة والاقتصاد الوطني والزراعة، اليوم، الخميس 5/7/2018 في محافظة الخليل 500 كغم عجوة تمر مجهولة المصدر، ولا تحمل بطاقة بيان باللغة العربية، ولا يوجد عليها تواريخ إنتاج وانتهاء.

وأفاد بيان للعلاقات العامة والإعلام بالضابطة الجمركية، أنه تم ضبط الكمية، خلال القيام بالأعمال الدورية الاعتيادية بالمحافظة، داخل مركبة خاصة، تحمل لوحة تسجيل صفراء، وبالمعاينة والفحص من قبل جهات الاختصاص، تبين أنها لا تحمل أي أوراق رسمية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث أقرت اللجنة إتلافها على الفور، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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