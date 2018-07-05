شؤون فلسطينية

البرغوثي: 36 إصابة بين طفيفة وخطيرة في مواجهات (الخان الأحمر)

البرغوثي: 36 إصابة بين طفيفة وخطيرة في مواجهات (الخان الأحمر)
توضيحية
خاص دنيا الوطن
أكد الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، أن الجرافات الإسرائيلية، أقدمت على اجتياح منطقة (الخان الأحمر) منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس؛ حيث جرفت الشوارع؛ تمهيداً لهدمها.

وأوضح البرغوثي، أن مواجهات اندلعت منذ الصباح في المنطقة بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، أسفرت عن إصابة 36 إصابة، منها 12 وصفت حالتها بالخطيرة، وإحداها بارتجاج بالدماغ.

وقال: "نحن في صدام مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث منعونا من الحركة، وتم تطويقنا، ويتواجد في المنطقة ممثلون عن تسع دول أوروبية، منهم القنصل الفرنسي والسويدي والبلجيكي وممثل إيرلندا والدانمارك وفنلدا والنرويج وسويسرا، الذين تم منعهم من الوصول إلى المنطقة".

وأضاف: "هددنا جنود الاحتلال الإسرائيلي بالضرب والتنكيل، كما طوقوا الصحفيين والفرق الطبية، وواضح أن الاحتلال يخططون بشكل جدي لهدم القرية، ويجب أن نتصدى لذلك، ومواصلة مقاومتنا الشعبية مع أهلنا في (الخان الأحمر)".

وفي السياق، أوضح البرغوثي أنه منذ الصباح، حاول الشبان الفلسطينيون منع الجرافات الإسرائيلية من الدخول إلى المنطقة، ولكن الاحتلال اعتقل ثلاثة من المتظاهرين، أحدهم أمريكي والثاني بريطاني، وشابة من كندا.

واعتبر، أن الجريمة التي ترتكب في منطقة (الخان الأحمر)، هي جريمة ضد القانون الدولي، لافتاً إلى أن الاحتلال إن نجح في هدم المنطقة، فانهم سيطوقون مدينة القدس بالكامل، وسيطهرون عرقياً كل منطقة الأغوار.

وقال: "البيانات لا تكفي، بل نحن نريد أن تُهدد إسرائيل بفرض العقوبات والمقاطعة، على هذه الجريمة النكراء".

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