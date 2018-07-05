فتح تدعو أبناء الشعب الفلسطيني للنفير لـ (الخان الأحمر)

رام الله - دنيا الوطندعت حركة (فتح) أبناءها، وكل أبناء الشعب الفلسطيني للنفير، والتوجه الفوري لـ (الخان الأحمر) للدفاع عن الأرض والعرض وأهلها أصحاب الدار، مؤكدة أن ما يجري هو وصمة عار في جبين المجتمع الدولي الصامت على هذه الجرائم الإسرائيلية بحق الأطفال والنساء والشيوخ العزل.وطالب المتحدث الرسمي باسم حركة فتح، أسامة القواسمي في تصريح صحفي مقتضب، الشعب الفلسطيني بالتوحد في مواجهة العدوان الآثم، وخروج البعض عن الصمت من خلال المشاركة في معركة الدفاع عن القدس والأقصى و(الخان الأحمر).