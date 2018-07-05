شؤون فلسطينية

40 ألف خريج سنوياً بلا عمل في فلسطين

40 ألف خريج سنوياً بلا عمل في فلسطين
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
 قال مركز الإحصاء الفلسطيني: إن عدد خريجي مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، يصل إلى 40 ألف خريج وخريجة سنوياً، بينما يستوعب السوق المحلي بمعدل 8 آلاف فرصة عمل للأفراد (20-29 سنة).

وأشار في بيان حول الطلبة الذين تقدموا لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2017/2018، الى أنهى في العام 2017، توزعت تخصصات الأفراد 20-29 سنة الحاصلين على شهادة الدبلوم المتوسط أو البكالوريوس على النحو الآتي:

الأعمال التجارية والإدارية (27%)، علوم تربوية وإعداد معلمين (15%)، الصحة (10%)، علوم إنسانية (9%)، العلوم الاجتماعية والسلوكية (8%)، باقي التخصصات (31%).

وبالمقارنة مع السنوات الثمانية الماضية كانت نسبة الحاصلين على تخصص الأعمال التجارية والإدارية هي النسبة الأعلى للأفراد في الفئة العمرية 20-29 سنة.

ارتفاع في معدل البطالة بين الأفراد 20-29 سنة الحاصلين والحاصلات على شهادة الدبلوم المتوسط أو البكالوريوس

ارتفع معدل البطالة بين الأفراد 20-29 سنة في عام 2017 الحاصلين على مؤهل دبلوم متوسط أو بكالوريوس في فلسطين إلى حوالي 56%، بواقع 41% في الضفة الغربية و73% في قطاع غزة. في حين بلغ معدل البطالة بينهم حوالي 54% في العام 2016 وحوالي 52% في العام 2015، بينما بلغ هذا المعدل حوالي 45% في العام 2010.

وسجل أعلى معدل بطالة بين الإناث 20-29 سنة الحاصلات على شهادة الدبلوم المتوسط أو البكالوريوس في تخصص الحاسوب بنسبة 83% مقارنة بتخصص العلوم الطبيعية بين الذكور بنسبة 54%

سجلت أعلى معدلات للبطالة بين الأفراد الذكور 20-29 سنة الحاصلين على شهادة الدبلوم المتوسط أو البكالوريوس في فلسطين في العام 2017 في مجالات الدراسة الآتية:

العلوم الطبيعية (54%)، الرياضيات والإحصاء (49%)، علوم تربوية وإعداد معلمين (47%)، الصحافة والإعلام (45%)، العلوم الاجتماعية والسلوكية (43%).

في حين بلغت أعلى معدلات للبطالة بين الإناث 20-29 سنة الحاصلات على شهادة البكالوريوس أو الدبلوم المتوسط في العام 2017 في مجالات الدراسة الآتية:

الحاسوب (83%)، علوم إنسانية (80%)، علوم تربوية وإعداد معلمين (77%)، العلوم الاجتماعية والسلوكية (76%)، الخدمات الشخصية (75%).

معدلات بطالة مرتفعة بين الأفراد 20-29 سنة الحاصلين والحاصلات على شهادة الدبلوم المتوسط أو البكالوريوس

سجلت أعلى معدلات للبطالة بين الأفراد 20-29 سنة الحاصلين على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس في العام 2017 في قطاع غزة بالمجالات الآتية:

علوم إنسانية (79%)، الأعمال التجارية والإدارية (77%)، علوم تربوية وإعداد معلمين (77%)، العلوم الطبيعية (75%)، العلوم الاجتماعية والسلوكية (74%).

في حين سجلت أعلى معدلات للبطالة بين الأفراد 20-29 سنة الحاصلين على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس في العام 2017 في الضفة الغربية بالمجالات الآتية:

العلوم الطبيعية (65%)، علوم تربوية وإعداد معلمين (59%)، العلوم الاجتماعية والسلوكية (58%)، الحاسوب (51%)، علوم إنسانية (49%).

من 11 إلى 20 شهراً ما يحتاجه الخريجون للحصول على أول فرصة عمل

في العام 2017، بلغ أعلى معدل فترة تعطل بالأشهر بين الأفراد (20-29) سنة في فلسطين والحاصلين على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس في تخصص العلوم الإنسانية بمعدل 20 شهراً، في حين بلغ أدنى معدل فترة تعطل في تخصص العلوم المعمارية والبناء وتخصص الهندسة والمهن الهندسية بمعدل 11 شهراً.


بلغ عدد المتقدمين لامتحان شهادة الثانوية العامة "الانجاز" في العام الدراسي 2017/2018 حوالي 77 ألف طالباً وطالبة.

أخبار ذات صلة

الحمد الله يستقبل وفداً من سيدات الأعمال من الجالية الفلسطينية في التشيلي

الحمد الله يستقبل وفداً من سيدات الأعمال من الجالية الفلسطينية في التشيلي

جوال تفتتح مشاريع حيوية في محافظة خانيونس

جوال تفتتح مشاريع حيوية في محافظة خانيونس

المفتي العام يُدين قرار السماح للوزراء الإسرائيليين باقتحام المسجد الأقصى

المفتي العام يُدين قرار السماح للوزراء الإسرائيليين باقتحام المسجد الأقصى

إتلاف 500 كغم عجوة تمر غير صالحة للاستهلاك في الخليل

إتلاف 500 كغم عجوة تمر غير صالحة للاستهلاك في الخليل

البرغوثي: 36 إصابة بين طفيفة وخطيرة في مواجهات (الخان الأحمر)

البرغوثي: 36 إصابة بين طفيفة وخطيرة في مواجهات (الخان الأحمر)

الخضري: اقتلاع (الخان الأحمر) لاستكمال حصار وتهويد القدس

الخضري: اقتلاع (الخان الأحمر) لاستكمال حصار وتهويد القدس

&#34;الإعدام شنقًا حتى الموت&#34; لمُدان بقتل المواطن محمود أبو سيدو

"الإعدام شنقًا حتى الموت" لمُدان بقتل المواطن محمود أبو سيدو

فتح تدعو أبناء الشعب الفلسطيني للنفير لـ (الخان الأحمر)

فتح تدعو أبناء الشعب الفلسطيني للنفير لـ (الخان الأحمر)

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ سوريا

صواريخ سوريا

شؤون فلسطينية

الحمد الله يستقبل وفداً من سيدات الأعمال من الجالية الفلسطينية في التشيلي

الحمد الله يستقبل وفداً من سيدات الأعمال من الجالية الفلسطينية في التشيلي

جوال تفتتح مشاريع حيوية في محافظة خانيونس

جوال تفتتح مشاريع حيوية في محافظة خانيونس

المفتي العام يُدين قرار السماح للوزراء الإسرائيليين باقتحام المسجد الأقصى

المفتي العام يُدين قرار السماح للوزراء الإسرائيليين باقتحام المسجد الأقصى

إتلاف 500 كغم عجوة تمر غير صالحة للاستهلاك في الخليل

إتلاف 500 كغم عجوة تمر غير صالحة للاستهلاك في الخليل

الخضري: اقتلاع (الخان الأحمر) لاستكمال حصار وتهويد القدس

الخضري: اقتلاع (الخان الأحمر) لاستكمال حصار وتهويد القدس

فتح تدعو أبناء الشعب الفلسطيني للنفير لـ (الخان الأحمر)

فتح تدعو أبناء الشعب الفلسطيني للنفير لـ (الخان الأحمر)

جيش الاحتلال يُطوّقُ دبلوماسيين من تسع دول أجنبية بـ (الخان الأحمر)

جيش الاحتلال يُطوّقُ دبلوماسيين من تسع دول أجنبية بـ (الخان الأحمر)

الخارجية: إدارة ترامب ترعى التهويد والاستيطاني بديلاً عن رعايتها للسلام

الخارجية: إدارة ترامب ترعى التهويد والاستيطاني بديلاً عن رعايتها للسلام

منوعات

معلومات صادمة حول زوج سمية الخشاب السابق قبل أحمد سعد

معلومات صادمة حول زوج سمية الخشاب السابق قبل أحمد سعد

هل استيقظ حقاً بعد دفنه ولم ينجده أحد؟..معلومات لا تعرفها عن صلاح قابيل

هل استيقظ حقاً بعد دفنه ولم ينجده أحد؟..معلومات لا تعرفها عن صلاح قابيل

ابنة علي الحجار تفتح النار على محمد رمضان: &#34; أبويا مبيغرش منك&#34;

ابنة علي الحجار تفتح النار على محمد رمضان: " أبويا مبيغرش منك"

فيديو: من جديد.. شيرين عبد الوهّاب الى التمثيل

فيديو: من جديد.. شيرين عبد الوهّاب الى التمثيل

انتحار ابن تينا تيرنر الأكبر.. والتفاصيل مُثيرة

انتحار ابن تينا تيرنر الأكبر.. والتفاصيل مُثيرة

فيديو: ماذا قال خبير التجميل Bouba عن الفنانة أحلام؟

فيديو: ماذا قال خبير التجميل Bouba عن الفنانة أحلام؟

شاهد..نانسي عجرم &#34;قرفانة&#34; من أهل المغرب.. وأحلام &#34; تقصف جبهتها&#34;

شاهد..نانسي عجرم "قرفانة" من أهل المغرب.. وأحلام " تقصف جبهتها"

استعانت بالشرطة حين نشرت الصورة بالخطأ.. مريم حسين تكشف عن وجه ابنتها

استعانت بالشرطة حين نشرت الصورة بالخطأ.. مريم حسين تكشف عن وجه ابنتها

صور: ياسمين صبري تخطف الأنظار بفستان زفافها الفخم

صور: ياسمين صبري تخطف الأنظار بفستان زفافها الفخم

شاهد فارق العمر الصّادم بين حياة الدرديري وتوفيق عكاشة

شاهد فارق العمر الصّادم بين حياة الدرديري وتوفيق عكاشة

عربي

مقتل أمريكيين في هجوم لتنظيم الدولة بدير الزور السورية

مقتل أمريكيين في هجوم لتنظيم الدولة بدير الزور السورية

الصفدي: الأردن ستتعامل مع أي صفقة سلام على أساس حل الدولتين

الصفدي: الأردن ستتعامل مع أي صفقة سلام على أساس حل الدولتين

سعوديون يدعون لعدم تسديد فواتير الكهرباء

سعوديون يدعون لعدم تسديد فواتير الكهرباء

الولايات المتحدة تتعهد بإخراج السودان من لائحة الإرهاب

الولايات المتحدة تتعهد بإخراج السودان من لائحة الإرهاب