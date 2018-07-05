مقتل أمريكيين في هجوم لتنظيم الدولة بدير الزور السورية

رام الله - دنيا الوطنأفاد ناشطون سوريون، بمقتل عدد من الجنود الأمريكيين في هجوم لتنظيم الدولة على دوريتهم شمال دير الزور السورية، أمس الأربعاء.وقال الناشطون في دير الزور، عبر موقع (دير الزور 24): "إن جنديين أمريكيين قتلا، بعد انفجار عبوات ناسفة، استهدفت دورية أمريكية بالقرب من قرية النملية شمال المحافظة".وأوضحوا أن عناصر من تنظيم الدولة، قاموا بزرع العبوات على الطريق العام قرب القرية، وفجروها عند وصول دورية مشتركة للقوات أمريكية و"قوات سوريا الديمقراطية"، قائلين: "إن إطلاق نار كثيف تلى عملية التفجير، حيث دار اشتباك بين عناصر تنظيم الدولة، وأفراد من الدورية، تمكن بعده عناصر التنظيم من الفرار إلى مناطق سيطرتهم في البادية الشمالية".وأشار ناشطون آخرون عبر موقع (فرات بوست) إلى أن عناصر تنظيم الدولة، فجروا عبوات ناسفة، استهدفت رتلاً تابعاً لـ"قسد" والتحالف الدولي بمحيط بلدة النملية، وسط أنباء عن مقتل عدد من الجنود الأمريكيين، بالإضافة إلى تدمير سيارة مصفحة من نوع "همر" .ولم يصدر أي تعليق من التحالف الدولي أو "قسد" على الهجوم المفترض.