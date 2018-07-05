جيش الاحتلال يُطوّقُ دبلوماسيين من تسع دول أجنبية بـ (الخان الأحمر)

طوق جيش الاحتلال، الدكتور مصطفى البرغوثي، ومجموعة من أهالي (الخان الأحمر) داخل القرية، وممثلي تسع دول منهم القنصل البلجيكي والدنماركي والسويسري والقنصل الفرنسي والسويدي والإيطالي والفنلندي والإيرلندي، ويمنعهم من التنقل بعد أن أدخل (بلدوزر) إلى داخل القرية لتجريف شوارعها.



وقال البرغوثي: إن ما يقوم به الجيش الإسرائيلي جريمة حرب، وخرق لكل القوانين الدولية، وما فعلوه بممثلي الدول، يُظهر أن إسرائيل لا تحترم أحداً، ويجب أن تواجه بالعقوبات.



وقال: طالبنا ممثلي الدول المختلفة، بأن يتصل رؤساؤها بنتنياهو، ويطالبوه بوقف هذه المجزرة، كما طالبنا بفرض عقوبات على إسرائيل.





رام الله - دنيا الوطن