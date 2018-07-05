شؤون فلسطينية

(يسرائيل هيوم): الاتحاد الأوروبي سيرفُض استخدام أمواله كرواتب للأسرى وذوي الشهداء

(يسرائيل هيوم): الاتحاد الأوروبي سيرفُض استخدام أمواله كرواتب للأسرى وذوي الشهداء
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يسرائيل هيوم): إن الاتحاد الأوروبي، "أعلن وللمرة الأولى، معارضته دفع السلطة الفلسطينية، رواتب لذوي الشهداء والأسرى".

وحسب ادعاء الصحيفة الإسرائيلية، فإنه في أعقاب مصادقة الكنيست على قانون خصم رواتب الشهداء والأسرى، من المقاصة، قالت مصادر أوروبية للصحيفة: "لا نعتقد أن العنف يستحق أي تشجيع أو مكافأة، بل على العكس، يجب منعه وإدانته".

ووفقاً لـ (يسرائيل هيوم)، فقد أعلن الاتحاد الأوروبي، أنه سيبدأ مناقشات مع السلطة الفلسطينية حول هذه القضية.

وقال البيان الأوروبي، الذي نشرته الصحيفة: إن نظام الدفع للأسرى الفلسطينيين الحاليين والسابقين وعائلاتهم هو جزء من الحوار السياسي للاتحاد الأوروبي مع السلطة الفلسطينية، ويتم ذلك على أعلى المستويات.

وفقاً للصحيفة، يقوم هذا الأسبوع، وفد من كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي بجولة في إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ويضم الوفد، أيضاً، مدير برنامج الجوار الأوروبي، كريستيان دانيلسون، وفي إطار الخطة، يمنح الأوروبيون للفلسطينيين مليارات اليورو كل عام، حيث سيلتقي الوفد بقادة السلطة الفلسطينية، وكبار المسؤولين الإسرائيليين.

وأضاف الصحيفة: من الناحية العملية، سيتحقق المسؤولون الأوروبيون مما إذا تم استخدام الأموال الأوروبية بشكل صحيح، وأنها لا تصل إلى جيوب خاطئة، وفق تعبير الصحيفة، فيما سينتقد الأوروبيين السلطة الفلسطينية.

ويشدد الاتحاد الأوروبي على أنه لن يقلل من المساعدات الاقتصادية الواسعة النطاق الممنوحة للفلسطينيين، ولكنه يرغب في فحص "ما إذا كان الدعم المالي فعالاً قدر الإمكان من أجل دفع حل الدولتين إلى الأمام".

أخبار ذات صلة

الحمد الله يستقبل وفداً من سيدات الأعمال من الجالية الفلسطينية في التشيلي

الحمد الله يستقبل وفداً من سيدات الأعمال من الجالية الفلسطينية في التشيلي

جوال تفتتح مشاريع حيوية في محافظة خانيونس

جوال تفتتح مشاريع حيوية في محافظة خانيونس

المفتي العام يُدين قرار السماح للوزراء الإسرائيليين باقتحام المسجد الأقصى

المفتي العام يُدين قرار السماح للوزراء الإسرائيليين باقتحام المسجد الأقصى

إتلاف 500 كغم عجوة تمر غير صالحة للاستهلاك في الخليل

إتلاف 500 كغم عجوة تمر غير صالحة للاستهلاك في الخليل

البرغوثي: 36 إصابة بين طفيفة وخطيرة في مواجهات (الخان الأحمر)

البرغوثي: 36 إصابة بين طفيفة وخطيرة في مواجهات (الخان الأحمر)

الخضري: اقتلاع (الخان الأحمر) لاستكمال حصار وتهويد القدس

الخضري: اقتلاع (الخان الأحمر) لاستكمال حصار وتهويد القدس

&#34;الإعدام شنقًا حتى الموت&#34; لمُدان بقتل المواطن محمود أبو سيدو

"الإعدام شنقًا حتى الموت" لمُدان بقتل المواطن محمود أبو سيدو

فتح تدعو أبناء الشعب الفلسطيني للنفير لـ (الخان الأحمر)

فتح تدعو أبناء الشعب الفلسطيني للنفير لـ (الخان الأحمر)

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ سوريا

صواريخ سوريا

شؤون فلسطينية

الحمد الله يستقبل وفداً من سيدات الأعمال من الجالية الفلسطينية في التشيلي

الحمد الله يستقبل وفداً من سيدات الأعمال من الجالية الفلسطينية في التشيلي

جوال تفتتح مشاريع حيوية في محافظة خانيونس

جوال تفتتح مشاريع حيوية في محافظة خانيونس

المفتي العام يُدين قرار السماح للوزراء الإسرائيليين باقتحام المسجد الأقصى

المفتي العام يُدين قرار السماح للوزراء الإسرائيليين باقتحام المسجد الأقصى

إتلاف 500 كغم عجوة تمر غير صالحة للاستهلاك في الخليل

إتلاف 500 كغم عجوة تمر غير صالحة للاستهلاك في الخليل

الخضري: اقتلاع (الخان الأحمر) لاستكمال حصار وتهويد القدس

الخضري: اقتلاع (الخان الأحمر) لاستكمال حصار وتهويد القدس

فتح تدعو أبناء الشعب الفلسطيني للنفير لـ (الخان الأحمر)

فتح تدعو أبناء الشعب الفلسطيني للنفير لـ (الخان الأحمر)

جيش الاحتلال يُطوّقُ دبلوماسيين من تسع دول أجنبية بـ (الخان الأحمر)

جيش الاحتلال يُطوّقُ دبلوماسيين من تسع دول أجنبية بـ (الخان الأحمر)

الخارجية: إدارة ترامب ترعى التهويد والاستيطاني بديلاً عن رعايتها للسلام

الخارجية: إدارة ترامب ترعى التهويد والاستيطاني بديلاً عن رعايتها للسلام

منوعات

معلومات صادمة حول زوج سمية الخشاب السابق قبل أحمد سعد

معلومات صادمة حول زوج سمية الخشاب السابق قبل أحمد سعد

هل استيقظ حقاً بعد دفنه ولم ينجده أحد؟..معلومات لا تعرفها عن صلاح قابيل

هل استيقظ حقاً بعد دفنه ولم ينجده أحد؟..معلومات لا تعرفها عن صلاح قابيل

ابنة علي الحجار تفتح النار على محمد رمضان: &#34; أبويا مبيغرش منك&#34;

ابنة علي الحجار تفتح النار على محمد رمضان: " أبويا مبيغرش منك"

فيديو: من جديد.. شيرين عبد الوهّاب الى التمثيل

فيديو: من جديد.. شيرين عبد الوهّاب الى التمثيل

انتحار ابن تينا تيرنر الأكبر.. والتفاصيل مُثيرة

انتحار ابن تينا تيرنر الأكبر.. والتفاصيل مُثيرة

فيديو: ماذا قال خبير التجميل Bouba عن الفنانة أحلام؟

فيديو: ماذا قال خبير التجميل Bouba عن الفنانة أحلام؟

شاهد..نانسي عجرم &#34;قرفانة&#34; من أهل المغرب.. وأحلام &#34; تقصف جبهتها&#34;

شاهد..نانسي عجرم "قرفانة" من أهل المغرب.. وأحلام " تقصف جبهتها"

استعانت بالشرطة حين نشرت الصورة بالخطأ.. مريم حسين تكشف عن وجه ابنتها

استعانت بالشرطة حين نشرت الصورة بالخطأ.. مريم حسين تكشف عن وجه ابنتها

صور: ياسمين صبري تخطف الأنظار بفستان زفافها الفخم

صور: ياسمين صبري تخطف الأنظار بفستان زفافها الفخم

شاهد فارق العمر الصّادم بين حياة الدرديري وتوفيق عكاشة

شاهد فارق العمر الصّادم بين حياة الدرديري وتوفيق عكاشة

عربي

مقتل أمريكيين في هجوم لتنظيم الدولة بدير الزور السورية

مقتل أمريكيين في هجوم لتنظيم الدولة بدير الزور السورية

الصفدي: الأردن ستتعامل مع أي صفقة سلام على أساس حل الدولتين

الصفدي: الأردن ستتعامل مع أي صفقة سلام على أساس حل الدولتين

سعوديون يدعون لعدم تسديد فواتير الكهرباء

سعوديون يدعون لعدم تسديد فواتير الكهرباء

الولايات المتحدة تتعهد بإخراج السودان من لائحة الإرهاب

الولايات المتحدة تتعهد بإخراج السودان من لائحة الإرهاب