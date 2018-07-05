(يسرائيل هيوم): الاتحاد الأوروبي سيرفُض استخدام أمواله كرواتب للأسرى وذوي الشهداء

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (يسرائيل هيوم): إن الاتحاد الأوروبي، "أعلن وللمرة الأولى، معارضته دفع السلطة الفلسطينية، رواتب لذوي الشهداء والأسرى".وحسب ادعاء الصحيفة الإسرائيلية، فإنه في أعقاب مصادقة الكنيست على قانون خصم رواتب الشهداء والأسرى، من المقاصة، قالت مصادر أوروبية للصحيفة: "لا نعتقد أن العنف يستحق أي تشجيع أو مكافأة، بل على العكس، يجب منعه وإدانته".ووفقاً لـ (يسرائيل هيوم)، فقد أعلن الاتحاد الأوروبي، أنه سيبدأ مناقشات مع السلطة الفلسطينية حول هذه القضية.وقال البيان الأوروبي، الذي نشرته الصحيفة: إن نظام الدفع للأسرى الفلسطينيين الحاليين والسابقين وعائلاتهم هو جزء من الحوار السياسي للاتحاد الأوروبي مع السلطة الفلسطينية، ويتم ذلك على أعلى المستويات.وفقاً للصحيفة، يقوم هذا الأسبوع، وفد من كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي بجولة في إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ويضم الوفد، أيضاً، مدير برنامج الجوار الأوروبي، كريستيان دانيلسون، وفي إطار الخطة، يمنح الأوروبيون للفلسطينيين مليارات اليورو كل عام، حيث سيلتقي الوفد بقادة السلطة الفلسطينية، وكبار المسؤولين الإسرائيليين.وأضاف الصحيفة: من الناحية العملية، سيتحقق المسؤولون الأوروبيون مما إذا تم استخدام الأموال الأوروبية بشكل صحيح، وأنها لا تصل إلى جيوب خاطئة، وفق تعبير الصحيفة، فيما سينتقد الأوروبيين السلطة الفلسطينية.ويشدد الاتحاد الأوروبي على أنه لن يقلل من المساعدات الاقتصادية الواسعة النطاق الممنوحة للفلسطينيين، ولكنه يرغب في فحص "ما إذا كان الدعم المالي فعالاً قدر الإمكان من أجل دفع حل الدولتين إلى الأمام".