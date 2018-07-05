من ترامب إلى (أوبك): "خفضوا الأسعار الآن"

رام الله - دنيا الوطنطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بخفض أسعار الوقود الآن، معتبراً أن أعضاء المنظمة، لا يفعلون شيئاً يُذكر للمساعدة.وخاطب ترامب، في حسابه على موقع (تويتر)، أمس الأربعاء، منظمة (أوبك) حيث وصفها بـ (المحتكرة)، لافتاً إلى أن "أسعار الوقود مرتفعة، وأنهم (أوبك) لا يفعلون شيئاً يُذكر للمساعدة"، بحسب ما جاء على موقع (سي ان ان).واعتبر ترامب، أن منظمة (أوبك) تدفع الأسعار إلى الارتفاع، بينما الولايات المتحدة، تدافع عن الكثير من أعضائها مقابل القليل جداً من الدولارات، خاتماً بقوله: "هذا يجب أن يكون طريقاً في اتجاهين.. خفضوا الأسعار الآن".