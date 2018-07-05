الصفدي: الأردن ستتعامل مع أي صفقة سلام على أساس حل الدولتين

أكد أيمن الصفدي، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أن المملكة الأردنية، ستتعامل مع أي طرح أو صفقة تطرح عليها وفق موقفها الثابت المتمثل في أن حل الصراع، يجب أن يكون على أساس حل الدولتين.





جاء ذلك، خلال مباحثات أجراها مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو أمس، الأربعاء، مشيراً إلى أ ن الأردن لم يطلع على تفاصيل خطة السلام، التي يعمل عليها مستشار الرئيس الأميركي جارد كوشنير.





وفي السياق، اعتبر الصفدي، أن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار، ويهدد بتفجير صراع جديد، وأنه لا سلام شاملاً من دون زوال الاحتلال، بحسب ما جاء على موقع (الغد).





وقال الصفدي: "إن المحادثات مع لافروف تناولت أيضاً قضيتنا المركزية الأولى، القضية الفلسطينية التي يجب حلها وفق حل الدولتين، الذي يضمن انتهاء الاحتلال وحق الفلسطينيين في الحرية والدولة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، شرطاً لتحقيق السلام والاستقرار الشاملين".

رام الله - دنيا الوطن