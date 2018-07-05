دولي

ترامب يُفكر باجتياح فنزويلا

ترامب يُفكر باجتياح فنزويلا
رام الله - دنيا الوطن
حث الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، عناصر جيشه، الأربعاء، على التأهب عقب ورود تقارير إعلامية أميركية، أن الرئيس، دونالد ترامب، أشار قبل عام إلى احتمال اجتياح فنزويلا.

وقال مادورو خلال مراسم عسكرية: "لا يمكنكم التخفيف من درجة تأهبكم ولو لثانية، لأننا سندافع عن أعظم حق لبلدنا في تاريخها ألا وهو العيش بسلام"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأشار إلى تقارير تناقلتها وسائل إعلام أميركية، وأفادت بأن ترامب طرح في آب/ أغسطس الماضي، أمام مستشاريه للسياسة الخارجية، احتمال اجتياح فنزويلا، التي تتهم إدارة ترامب نظامها اليساري بالاستبداد والفساد.

وذكرت شبكة (سي أن أن) نقلاً عن مسؤول رفيع في الإدارة، أن ترامب طرح الفكرة في آب/ أغسطس 2017 خلال اجتماع تناول العقوبات، التي فرضتها الولايات المتحدة، على فنزويلا الغنية بالنفط.

وقالت الشبكة: "إن مستشاري ترامب رفضوا الفكرة، كما رفضها قادة أميركا اللاتينية، الذين طرحها ترامب عليهم كذلك".

وأشار مادورو إلى أن هذه التقارير تدعم تأكيداته بأن الولايات المتحدة، تخطط لشن هجوم عسكري على فنزويلا للسيطرة على مواردها النفطية الضخمة.

وذكر أن سؤال ترامب لمستشاريه، جاء بعدما زارت شخصيات من المعارضة الفنزويلية البيت الأبيض، قائلاً: "هل هذه صدفة؟ كلا، ليست كذلك".

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