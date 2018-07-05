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سعوديون يدعون لعدم تسديد فواتير الكهرباء

سعوديون يدعون لعدم تسديد فواتير الكهرباء
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
عبر مواطنون سعوديون، عن غضبهم ورفضهم لارتفاع تكاليف فواتير الكهرباء في المملكة.

ووفقًا لموقع (خبرني)، فقد اتهم سعوديون، الشركة السعودية للكهرباء، باحتساب قيم غير حقيقية، قائلين: إن بعض البيوت الخالية، جاءت فواتيرها بأرقام مرتفعة، وهو ما أثار حيرتهم، فيما دعا آخرون إلى الامتناع عن تسديد فواتير الكهرباء، لإيصال رسالة للحكومة باحتجاج الشعب على الرفع غير المسبوق على قيمة الفواتير.

ويشتكي السعوديون أيضاً من ارتفاع قيمة فواتير المياه، ووثق بعضهم الأخطاء في قراءات عدادات المياه.

وقال عضو مجلس الشورى عبد الله الخالدي في تصريحات صحفية: إن لجنة الاقتصاد والطاقة، ستقدم مقترحا للمجلس، الثلاثاء للرفع إلى "المقام السامي" لتخفيض تعرفة الكهرباء.

وأوضح الخالدي، أن المقترح يتضمن مخاطبة هيئة تنظيم الكهرباء، وشركة الكهرباء؛ للنظر في آليات احتساب الفواتير للمشتركين، مشيراً في تصريحات لصحيفة (عكاظ)، إلى أن "التعويض الذي يقدمه (حساب المواطن) يغطي جزءاً من فرق التكلفة، لكنه لن يعوض الزيادة الكبيرة التي حدثت".

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