الولايات المتحدة تتعهد بإخراج السودان من لائحة الإرهاب

رام الله - دنيا الوطنتعهدت الولايات المتحدة الأمريكية، بإخراجه من اللائحة الأميركية "للدول الراعية للإرهاب"، بعد قرار الخرطوم قطع علاقاتها مع كوريا الشمالية.وكان السودان، أعلن في حزيران/ يونيو، أن شركاته الدفاعية ألغت عقودها مع بيونغيانغ، مقرّا بذلك للمرة الأولى بوجود عقود مع كوريا الشمالية التي تخضع لعقوبات دولية شديدة.وأكد ستيفن كوتسيس القائم بالأعمال الأميركي في الخرطوم، بأن بلاده ستعمل مع السودان من أجل إخراجه من قوائم الإرهاب.وصعّدت واشنطن ضغوطها على الخرطوم في الأشهر الأخيرة لدفعها إلى قطع كل علاقاتها مع بيونغيانغ على الرغم من أن السودان لا يقيم رسمياً علاقات دبلوماسية مع كوريا الشمالية، بحسب موقع قناة (العالم).وقال كوتسيس: نود أن نؤكد على تقديرنا للإجراءات التي اتخذها السودان، وجميع حلفائنا وشركائنا في كل أنحاء العالم، الذين يدعمون ضغوطنا الدبلوماسية والاقتصادية على نظام كوريا الشمالية.وكانت الولايات المتحدة رفعت في تشرين الأول/ أكتوبر الحظر التجاري المفروض منذ عقود على السودان، لكنها أبقت الخرطوم على قائمتها السوداء للدول "الراعية للإرهاب" والتي تضم أيضاً إيران وسوريا وكوريا الشمالية.