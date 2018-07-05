عريقات يدعو الاتحاد الأوروبي لاتخاذ تدابير ملموسة لإخضاع إسرائيل للمحاسبة

دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، الاتحاد الأوروبي، لاتخاذ تدابير فاعلة من أجل وضع حد للاحتلال الإسرائيلي، ومحاسبته على جميع انتهاكاته ورفع الحصانة السياسية والقانونية عنه، والاعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.





وشدد عريقات لدى استقباله وفداً من الاتحاد الأوروبي، ضم: المدير العام للمفوضية الأوروبية لمفاوضات الجوار والتوسع كريستيان دانيلسون، والمدير الإداري للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دائرة العمل الخارجي الأوروبي، فرناندو جنتيليني، ومسؤول ملف الشرق الأوسط في الاتحاد، ميشيل ميلر، وممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين، رالف ترأف، على أن تقاعس الاتحاد الأوروبي عن ترجمة مواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية إلى أفعال، يُشجع إسرائيل على الاستمرار بالتصرف كدولة فوق القانون.





وأطلع عريقات، الوفد الأوروبي على آخر المستجدات السياسية، ووضعه في صورة الممارسات الإسرائيلية المخالفة لقواعد القانون الدولي، والقانون الانساني الدولي، بحق أبناء شعبنا عامة، خاصة عمليات التطهير العرقي للبدو في منطقة (الخان الأحمر)، وقرار اقتطاع الأموال من المقاصة الفلسطينية، كعقاب للشعب الفلسطيني لإصراره على دفع مخصصات لعائلات الشهداء والأسرى والجرحى.





وثمن عريقات دعم الاتحاد الأوروبي المستمر لبناء الدولة الفلسطينية، داعياً إلى دعم منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، لاسيما تلك العاملة في مجال حقوق الإنسان، واتخاذ المزيد من الخطوات لمساندة جهود المجتمع الفلسطيني، لبناء مؤسسات دولته.





يذكر، أن اللقاء يأتي ضمن استمرار الاتحاد الأوروبي في مراجعة جميع أشكال مشاركته دعماً لحل الدولتين، حيث تم الإعلان مسبقاً من قبل الممثلة العليا للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، عن هذه الخطوة في اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي.

رام الله - دنيا الوطن