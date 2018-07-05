مستوطنون يعدمون 350 شجرة كرمة جنوب بيت لحم

أعدم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الخميس، المئات من أشجار الكرمة المثمرة في أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم.





وأفاد منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في الخضر، أحمد صلاح، بأن المستوطنين قاموا بتقطيع (350) شجرة كرمة عمرها خمس سنوات، تعود للمواطن إسلام علي جابر، تقع في منطقة الثغرة المحاذية لمستوطنة (دانيال) الجاثمة على اراضي الخضر.





وأشار صلاح إلى أن منطقة الثغرة، أقيم عليها ثاني أكبر مدرسة دينية يهودية، مؤكداً أنها تتعرض منذ فترة لتصعيد كبير من قبل قوات الاحتلال، تهدف إلى سلب المزيد من الأراضي لأغراض استيطانية.

رام الله - دنيا الوطن