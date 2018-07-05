شؤون فلسطينية

عساف: الوضع في (الخان الأحمر) صعب جداً وغير مستقر

عساف: الوضع في (الخان الأحمر) صعب جداً وغير مستقر
توضيحية
خاص- دنيا الوطن
أكد وليد عساف، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن الوضع في منطقة (الخان الأحمر)، صعب جداً وغير مستقر، لافتاً إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، تمنع أي أحد من الوصول إلى منطقة التجمع.

وقال عساف في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "اقتحمت قوات الاحتلال التجمع، واعتدت على النشطاء الفلسطينيين، واعتقلت عدداً من لجان المقاومة الشعبية.

وحول ما إذا كان هناك إصابات بين المواطنين، أوضح عساف، أن عدد الإصابات كان كبيراً في مواجهات أمس الأربعاء، حيث بلغ عددهم 35 شخصاً، واعتقال 11 آخرين، نافياً في الوقت ذاته، وجود أي إصابة اليوم الخميس حتى اللحظة.


 


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