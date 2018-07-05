مزّقا ملابسها وجرّاها أرضاً.. أوروبيان يرسمان صلباناً على جسد مسلمة بأدوات حادة

رام الله - دنيا الوطنتعرضت سيدة مسلمة في بلجيكا، لاعتداء جسدي ولفظي عنيف، من قبَل شخصين عنصريَّيْن، قاما خلاله بتمزيق ملابسها، ورسما بأدوات حادة صلباناً على مناطق مختلفة من جسدها.ونقل موقع (عربي بوست) عن وكالة أنباء (بيلغا) البلجيكية الرسمية، قولها: إن مسؤولين في الشرطة، أكدوا حدوث الواقعة، حيث تعرضت فتاة مسلمة تبلغ من العمر (19 عاماً) لاعتداء جسدي ولفظي من قبَل شخصين في قضاء (أنديرلوس) على بُعد 60 كم، جنوبي العاصمة البلجيكية بروكسل.وأوضحت الشرطة، أن الشخصين اللذين اعتديا على الفتاة المسلمة اعترضا طريقها، وقاما بتمزيق حجابها وملابسها، مضيفة: المهاجمان قاما بجر الفتاة على الأرض، بعد أن حاولت الفرار منهما، وشتماها بعبارات عنصرية، من قبيل "عربية قذرة"، ورسما صلباناً على بطنها ورجليها ومناطق مختلفة من جسدها.ولاذ المهاجمان بالفرار بعد اعتدائهما على الفتاة المسلمة، فيما بدأت الشرطة تحقيقاً في الحادثة.